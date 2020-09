Daydreamer, la nuova programmazione; se prima sembrava incerto il futuro della serie qui in Italia, ora abbiamo una data: ecco quando andrà in onda.

Daydreamer, nuova programmazione: ecco quando andrà in onda (Fonte Instagram)Qualche giorno fa vi avevamo detto che Daydreamer, la soap televisiva turca in onda su Canale 5 nell’orario pomeridiano. avrebbe subito qualche cambiamento secondo la programmazione Mediaset. Ed infatti è stato così. Se prima la serie seguitissima dagli italiani andava in onda dal Lunedì al Venerdì nel primo pomeriggio, questa ha poi dovuto lasciare spazio al grande ritorno di Uomini e Donne. Pertanto la programmazione aveva già subito una prima variazione; infatti gli episodi della soap andavano in onda il sabato e la domenica alle ore 14:10. Poi arriva una nuova programmazione Mediaset che sconvolge i fan, perché Daydreamer sparisce dal palinsesto televisivo della settimana entrante. Secondo le informazioni da parte di Bubino Blog, si discuteva sul fatto che la soap turca potesse prendere il posto della soap spagnola Il Segreto, ed andare quindi in onda dal Luned’ al Venerdì alle ore 16:20. I fan, o meglio le fan sarebbero state molto felici al riguardo. Però ahimè non è stato nemmeno così. Quindi tutti ci chiediamo, ma quando andrà in onda Daydreamer? Abbiamo per voi una data, scorrete in basso per non perdervi nessuna novità!

Daydreamer arriva la nuova programmazione: ecco quando andrà in onda

Buone notizie per gli amatissimi fan della serie, abbiamo finalmente una data ufficiale.

No, è vero Daydreamer con il bellissimo Can Yaman non andrà in onda dal lunedì al venerdì, però cari fan mantenete la calma, perché la famosa soap turca andrà in onda solo il sabato, questa programmazione sarà rispettata a partire dalla prossima settimana. Infatti sarà fatta eccezione questo sabato e questa domenica gli episodi saranno mandati in onda in entrambi i giorni, rispettivamente sabato 19 settembre alle ore 15:10; domenica 20 Settembre alle ore 16:20 e da Sabato 26 Settembre andrà in onda alle ore 15:05.

La famosissima serie che ha fatto il suo debutto in Italia nel giugno 2020 dovrebbe andare in onda fino a concludersi nei primi mesi del 2021. Cari lettori e fan della serie consultate la programmazione Mediaset per non perdervi nessuna novità! Scopri qui le anticipazioni della puntata che andrà in onda domani!