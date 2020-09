Denis Dosio, drammatico episodio: “Uno dei giorni più brutti della mia vita”, il racconto del concorrente del GF Vip.

Questa sera, venerdì 18 settembre, andrà in onda la seconda attesissima puntata del Grande Fratello Vip 5. Una seconda puntata che, per molti, sarà la prima. Si, perché proprio questa sera faranno il loro ingresso ben 10 nuovi concorrenti del reality, che si aggiungeranno a quelli che sono entrati nella Casa più spiata della tv lunedì 14. Una puntata che si preannuncia ricca di colpi di scena e tra i concorrenti più attesi c’è sicuramente lui, Denis Dosio, che a soli 19 anni è già una star molto nota sul web. In tv è diventato famoso grazie a Barbara D’Urso, che lo ha più volte invitato nelle sue trasmissioni. Ma la popolarità, si sa, non regala solo conseguenze positive. In un post pubblicato su Instagram qualche giorno fa, il giovane influencer ricorda un episodio bruttissimo, di cui è stato protagonista, suo malgrado, un anno fa. Un giorno che Denis ricorda come uno dei più brutti della sua vita. Ecco cosa è accaduto.

Denis Dosio, drammatico episodio: “Uno dei giorni più brutti della mia vita”, il ricordo dell’aggressione da parte di un hater

“Un hater mi aggredì e mi fece quelle cicatrice in fronte che tanto ho odiato con tutto me stesso e per cui troppe notti ho pianto“. È così che Denis Dosio ricorda lo spiacevole episodio di un anno fa, quando fu vittima di un attacco da parte di un hater. Un attacco, quella volta, non virtuale. Un episodio che, a distanza di un anno, Denis ricorda non nascondendo il dolore provato. Al contrario, attraverso il post, l’influencer vuole dimostrare il suo lato più fragile: “Anche se sembro sempre lo str**** palestrato, ho anche io qualche sentimento ogni tanto.” Ecco il post apparso sui social:

E Denis avrà senza dubbio modo di farsi conoscere davvero a partire da questa sera, quando inizierà la sua avventura all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Un’esperienza unica per il giovane influencer, che in poco tempo è riuscito a conquistare una vera e propria schiera di fan.

Insomma, manca davvero pochissimo al secondo appuntamento col GF Vip. E, a giudicare dalle anticipazioni, ne vedremo davvero delle belle! Tutti sintonizzati su Canale 5, questa sera, a partire dalle 21.30: Alfonso Signorini e i suoi ‘vipponi’ vi aspettano!