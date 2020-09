È finalmente diventato papà, immensa gioia per il famoso calciatore e la sua compagna: l’annuncio è appena arrivato, splendida notizia.

L’annuncio è arrivato davvero pochissimo tempo fa. A darla a tutti i suoi sostenitori sono stati i diretti interessati. Che, sui rispettivi canali social, non hanno potuto fare a meno di condividere con i loro ammiratori di essere diventati genitori. Stiamo parlando, infatti, del famosissimo calciatore di Serie A e della sua bellissima compagna. I due, come potete chiaramente immaginare, sono super seguiti ed apprezzati dal loro pubblico social. Ed è proprio per questo motivo che, appena nato il piccolo Tommaso, non hanno potuto fare a meno di condividere con loro questa immensa gioia. Ecco, ma di chi parliamo esattamente? Quale bomber di Serie A, perché, badate bene, stiamo parlando proprio di questo, è finalmente diventato papà? Tranquilli, com’è nostro solito fare, vi sveliamo ogni cosa nel minimo dettaglio.

Il famoso calciatore è finalmente diventato papà: splendida notizia

‘Dopo la tempesta, esce sempre il sole’, potrebbero essere proprio queste le parole che racchiudono alla grande la splendida notizia appena condivisa dal famoso calciatore e dalla sua bellissima compagna. Facciamo riferimento, infatti, proprio a loro: Daniele Rugani e Michela Persico. I due, come raccontato in diversi nostri articoli, sono stati per diverso tempo al centro dell’attenzione di tutti a causa della loro positività al Coronavirus. In piena emergenza Covid, infatti, il calciatore della Juventus fu uno dei primi a risultare positivo al temibile virus cinese. Da lì, poi, anche la sua compagna. Che, dal canto suo, proprio durante il periodo di isolamento forzato, ha scoperto di essere incinta del suo primo figlio. Insomma, un periodo davvero drammatico, ma ‘addolcito’ da questa gioia immensa. Ecco, a distanza di diversi mesi dall’accaduto, il bomber è diventato papà. A dare l’annuncio, come dicevamo precedentemente, sono stati i diretti interessati. Che, sui rispettivi canali social, hanno condiviso la foto che li ritrae tutti e tre insieme (scatto che potete vedere QUI)

Insomma, una gioia davvero immensa per Daniele Rugani e Michela Persico. Che, prontamente, hanno voluto condividere con i loro sostenitori. D’altro canto, la loro reazione non si è affatto fatta attendere. Appena appresa la lieta notizia, i loro ammiratori li hanno bombardati di congratulazioni e di auguri. E a loro, ci uniamo anche noi: tantissimi auguri!

