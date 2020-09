Elettra Lamborghini, il ‘pesante’ retroscena sul suo matrimonio: mostra il suo smartphone ai follower.

Elettra Lamborghini è molto amata e seguita, soprattutto per la sua personalità tanto eccentrica e ribelle. La donna ha diverse passioni, la musica è una di queste, infatti, ha lanciato la sua carriera musicale nel 2018, e dopo il singolo Pem Pem, che ha riscosso un notevole successo, non si è più fermata. E’ molto apprezzata dal pubblico, tanto che a dicembre del 2019 ha messo le redini ad un programma tutto suo su Mtv “Elettra – Twerking Queen”, che mostra ai suoi fan il dietro le quinte della preparazione del suo disco. Un’altra sua grande passione sono gli animali, infatti Elettra ha rivelato di avere oltre 30 cani, 4 chihuahua e 5 cavalli, che va a trovare ogni settimana nel suo maneggio. Nel 2020 ha anche partecipato al Festiva Di Sanremo con il brano Musica( E il resto scompare), un vero e proprio trionfo per la Lamborghini, che nonostante la non vittoria, è riuscita a portare a casa il favore dei telespettatori. Come sappiamo certamente tutti, Elettra è ricchissima e di certo non nasconde questa sua ‘caratteristica’. L’evento tanto atteso è il suo matrimonio con Afrojack, il deejay e producer. La data scelta per il grande passo è il 26 settembre, e la curiosità è davvero alle stelle. Ormai tutto è pronto, mancano soltanto pochi dettagli. Da pochissimo Elettra Lamborghini ha mostrato ai fan il suo smartphone: rivelando un ‘pesante’ retroscena sul suo matrimonio. Scopriamo di cosa si tratta.

Elettra Lambroghini, il ‘pesante’ retroscena sul suo matrimonio: lo mostra a tutti

La bellissima Elettra Lamborghini è pronta a fare il grande passo con il deejay e producer Afrojack. La donna ha raccontato di essere molto innamorata dell’uomo, che oltre ad essere il suo compagno è anche il suo migliore amico. E dalle foto e storie postate possiamo certamente notare l’affinità che li lega. Elettra è molto amata e apprezzata, soprattutto per il suo animo tanto ribelle ed esuberante. La ricordiamo al Festival di Sanremo, in particolare per la scena che l’ha vista protagonista nell’inaspettato ballo con il suo direttore d’orchestra, un vero e proprio trionfo per lei, non solo per il bellissimo momento ma anche per la sua immensa sensualità. Si sa Elettra possiede una bellezza incredibile, e il suo spirito tanto avvincente la porta spesso ad essere al centro dell’attenzione. Pronta per le nozze tanto attese, da pochissimo ha postato una storia particolare, dove rivela un ‘pesante’ retroscena sul suo matrimonio.

La donna ha infatti pubblicato vari attimi in cui mostra di essersi recata a Napoli per il ritiro dell’abito, ma a colpire tutti è stata la storia in cui mostra ai suoi migliaia di fan il suo smartphone, rivelando un retroscena del suo matrimonio. Infatti, Elettra è molto impegnata per completare gli ultimi dettagli che contorneranno il lieto evento, e posta uno screen del suo cellulare dove appaiono le tantissime chiamate ricevute, notiamo subito la voce Enzo Miccio e Giorgia Farina, i wedding planner che hanno aiutato la futura sposa ad organizzare il matrimonio nel migliore dei modi. “Menomale che uno si sposa una volta nella vita” ha scritto la Lamborghini nella foto postata da poco. E’ un momento sicuramente delicato ed super emozionante per Elettra, ormai sotto stress per i tantissimi preparativi che sono seguiti per le nozze imminenti, tanto che mostra chiaramente ai suoi migliaia di fan ogni minimo attimo inerente il suo matrimonio.

Segui anche il nostro canale instangram–>> clicca qui