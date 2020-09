Qualche giorno fa, sul suo canale social ufficiale, Elisabetta Canalis ha mostrato il suo allenamento ‘particolare’ a tutti i suoi sostenitori.

È iniziato Settembre. E, come ogni ritorno dalle vacanze che si rispetti, è iniziata anche la fase della classica frase ‘devo iscrivermi in palestra’. Chi è che, terminata l’estate, non l’ha mai detto? Senza alcun dubbio, nessuno! Anche perché si sa: durante il periodo del totale relax e della immensa spensieratezza, ci si sarà assolutamente concesso qualche peccato di gola. Ebbene, non abbiate paura: ritornerete in forma! E, badate bene, lo potete fare anche direttamente dalle vostre case. In un nostro recente articolo, ad esempio, vi abbiamo parlato di Belen Rodriguez o di Alessia Marcuzzi, che, direttamente dalle loro dimore, hanno potuto allenarsi. Adesso, invece, vi parleremo di Elisabetta Canalis. Sempre molto attenta alla sua forma fisica, qualche giorno fa, l’ex velina di Striscia la Notizia ha voluto mostrare un allenamento ‘particolare’ ai suoi cari followers. ‘Lo sto facendo sul terrazzo dell’ufficio’, ha scritto la bellissima sarda. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Diamoci uno sguardo insieme.

Elisabetta Canalis, allenamento ‘particolare’: il dettaglio non passa inosservato

Spesso e volentieri protagonista di incantevoli scatti fotografici o in costume o in intimo più che incantevoli, Elisabetta Canalis ha sfoggiato, in diverse occasioni, una forma fisica davvero da urlo. Ecco, adesso sappiamo il suo ‘trucco’. Pochissimi giorni fa, attraverso un video condiviso sul suo canale canale social ufficiale, l’ex velina di Striscia la Notizia ha mostrato a tutti i suoi followers un allenamento molto ‘particolare’. Nulla di compromettente, sia chiaro. Piuttosto, è il classico allenamento senza macchinari. Sappiamo benissimo che per fare esercizio fisico non c’è bisogno soltanto di pesi. E la bellissima Canalis ne è la prova. Di seguito, vi riproporremo non soltanto il video di ‘dimostrazione’, ma vi spiegheremo ogni cosa nel minimo dettaglio.

‘Pilates senza macchinari. Dove volete e quando volete. Io sono sul tetto dell’ufficio di Brian’, scrive Elisabetta Canalis a corredo di questo breve video di dimostrazione del suo allenamento. Ma ecco tutti gli esercizi eseguiti:

Primo Esercizio: alleniamo i glutei. Appoggiate le vostre ginocchia a terra ed anche i gomiti, una volta assunta questa posizione, iniziate ad allungare verso l’altro prima una gamba e poi l’altra;

alleniamo i glutei. Appoggiate le vostre ginocchia a terra ed anche i gomiti, una volta assunta questa posizione, iniziate ad allungare verso l’altro prima una gamba e poi l’altra; Secondo esercizio: squat. Ve ne abbiamo parlato in diversi nostri articoli. Ricordate sempre di adottare la posizione corretta e svolgetelo tranquillamente;

squat. Ve ne abbiamo parlato in diversi nostri articoli. Ricordate sempre di adottare la posizione corretta e svolgetelo tranquillamente; Terzo esercizio: squat jump. È lo stesso esercizio detto pocanzi, unica differenza è che dovete aggiungere un piccolo saltellino. Nulla di complicato, ve lo assicuriamo;

squat jump. È lo stesso esercizio detto pocanzi, unica differenza è che dovete aggiungere un piccolo saltellino. Nulla di complicato, ve lo assicuriamo; Quarto esercizio: squat con estensione esterna delle gambe. Anche qui, assumete la posizione dello squat. E, dopo aver riacquistato la posizione eretta, estendete verso l’esterno prima una gamba. E, dopo un altro squat, estendete l’altra.

Insomma, un allenamento molto semplice. E che, da come si può chiaramente vedere, si può fare ovunque. Tuttavia, ciò che non può assolutamente passare inosservato è quel dettaglio. Ci riferiamo a quell’elastico che Elisabetta Canalis indossa in ogni esercizio. Questo, vi assicuriamo, ‘blocca’ i vostri momenti, ma permette alla grande il lavoro dei vostri muscoli.

Cosa aspettate? Come potete ben vedere, l’allenamento è davvero semplice e, soprattutto, lo si può fare ovunque. Forza, provateci anche voi!

