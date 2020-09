Immenso dolore per Elisabetta Gregoraci: le nostalgiche parole della showgirl poche ore prima del suo ingresso nella casa del GF Vip.

Finalmente l’attesa è terminata: dopo la ‘delusione’ di Lunedì scorso, Elisabetta Gregoraci si accinge ad entrare nella casa del GF Vip. Proprio questa sera, Venerdì 18 Settembre, insieme ad altri personaggi noti dello spettacolo, l’ex moglie di Flavio Briatore inizierà la sua nuova avventura televisiva. In attesa di poterla vederla varcare la famosa porta rossa di Cinecittà, in questi giorni, la bellissima di Soverato non ha perso occasione di potersi mostrare ai suoi sostenitori sul suo canale social ufficiale. Lo ha fatto quando, dopo il mancato ingresso di pochissimi giorni fa, la conduttrice ha voluto ringraziare tutti i suoi seguaci che la attendevano con ansia. E lo ha fatto anche pochissime ore fa. In diretto collegamento dalla stanza dell’albergo dove risiede, la Gregoraci non ha potuto fare a meno di esprimere tutto il suo dolore. ‘Mi manca terribilmente’, ha detto la bella Elisabetta in queste sue ultime Instagram Stories. Ma ecco cos’è successo esattamente.

Elisabetta Gregoraci, immenso dolore prima del GF Vip: cos’è successo

Seppure sempre con il sorriso sulle labbra, diversi anni fa, Elisabetta Gregoraci è stata la protagonista di un vero e proprio tragico evento. Ci riferiamo alla morte della madre. Come raccontato dalla diretta interessata in una sua recentissima intervista a ‘Vieni da Me’, durante il gioco delle domande al buio, e in quella di ‘Verissimo’, la calabrese non ha affatto nascosto il suo immenso dolore per la prematura dipartita della sua cara mamma, alla quale, tra l’altro, era particolarmente legata. Non lo ha nascosto nemmeno pochissime ore fa, sapete? Risalgono, infatti, proprio a poco tempo fa delle Instagram Stories in cui l’ex moglie di Flavio Briatore parla di sua madre. Mancano davvero pochissimo al suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, eppure la bellissima di Soverato è completamente pervasa dalla nostalgia. ‘Tutto quello che faccio, lo dedico sempre alla mia mamma’, ha iniziato a dire la Gregoraci mentre è a letto prima di andare a dormire. ‘Penso sempre a lei. Prima di andare sul palco, durante e dopo’, ha continuato a raccontare ai suoi sostenitori. Facendo, quindi, chiaramente intendere l’immenso e speciale legame che legava la showgirl a sua madre.

‘Mi manca terribilmente perché è la persona più importante della mia vita. Però, lei è sempre con me, sempre’, ha concluso Elisabetta Gregoraci queste sue IG Stories. Insomma, delle parole davvero nostalgiche, c’è da ammetterlo. Ma che, tuttavia, siamo certi, le daranno la forza per poter regalare un percorso televisivo davvero magico.

