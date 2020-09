Elisabetta Gregoraci, avete mai visto la sorella Marzia? Bellissima come lei; ecco la foto che ha fatto impazzire il web.

Elisabetta Gregoraci la conosciamo tutti. La bella calabrese è una delle showgirl più amate del momento. Simpatica e alla mano, la Gregoraci è apprezzata da uomini e donne per la sua innegabile bellezza, ma anche per l’umiltà con cui si rapporta con i suoi fan. Ma avete mai visto la sorella Marzia? Ebbene, Elisabetta ha deciso di presentarla ai followers di Instagram in un modo molto ‘particolare’. L’ex moglie di Briatore ha postato alcuni scatti in cui lei e la sorella Marzia indossano dei bikini che lasciano poco spazio all’immaginazione. Il post ha scatenato i commenti dei fan. Siete curiosi di vedere le foto? Ve le mostriamo subito!

Elisabetta Gregoraci mostra sua sorella Marzia: è bellissima come lei

La bellezza è una dote di famiglia in casa Gregoraci. Basta dare un’occhiata all’ultimo post pubblicato da Elisabetta su Instagram. Si tratta di due foto in cui la showgirl è in compagia della sorella Marzia. Entrambe in costume, le sisters Gregoraci hanno fatto letteralmente impazzire i social. Date un’occhiata:

Eh si, ve lo avevamo detto, la bellezza per le Gregoraci è un dono di famiglia. Le due sorelle posano in costume, durante una giornata in piscina. Anche Marzia, come Elisabetta, riceve una marea di complimenti. Tutti sottolineano come le sorelle siano incantevoli: “Buon sangue non mente”, scrive qualcuno. E non mancano i complimenti alla mamma, per aver dato alla luce due splendide creature come loro. Insomma, una vera e propria ondata di complimenti per le due sorelle, che hanno illuminato Instagram con il loro splendore. E voi cosa aspettate a seguire Elisabetta Gregoraci su Instagram? Non ve ne pentirete!