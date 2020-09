Emanuela Folliero risponde ad un fan che la accusa di aver esagerato con la chirurgia estetica: sentite la verità del famoso volto di Rete 4!

Emanuela Folliero è una conduttrice televisiva, attrice ed ex modella: è stata il volto ufficiale di Rete 4, annunciando il palinsesto televisivo per ben 28 anni! La famosa signorina ‘Buonasera’ è molto attiva sui social: posta spesso immagini ‘bollenti’ soprattutto d’estate, quando si indossa spesso il bikini! Con il suo fisico mozzafiato ha sempre lasciato senza parole i suoi 293 mila follower! E proprio su Instagram poche ore fa ha aperto una ‘polemica’ riguardo la pista ciclabile di Milano, ora attraversata dai pullman: tra i commenti al post però c’è un ‘hater’ che l’accusa di aver esagerato un po’ con la chirurgia estetica! Il famoso volto televisivo non ha perso tempo a rispondere ed a svelare la verità sul suo volto! Sentite che dice!

Emanuela Folliero, “hai esagerato con la chirurgia”: la verità vi lascerà senza parole

Si tratta di un post polemico di Emanuela Folliero quello di cui vi parliamo: su Instagram la famosa signorina ‘Buonasera’ di Rete 4 ha mostrato una pista ciclabile di Milano attraversata da un pullman. “Ma a Milano le piste ciclabili non erano dedicate alle biciclette??” scrive come didascalia mostrando l’accaduto e la sua faccia sotto choc. Tra commenti e risposte alla domanda posta, c’è qualcuno che fa caso solo al suo voltoed ha qualcosa da ridire. C’è un utente che le ha scritto: “Sei una donna molto bella ma perdonami se lo dico, hai davvero esagerato con la chirurgia. Davvero troppo“. La Folliero non ha perso tempo ed ha subito replicato alle parole di un suo follower: “Mi spiace deluderti ma non c’è chirurgia, ma il tempo che passa caro mio“.