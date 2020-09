La talentuosa e bellissima Emma Marrone ha usato il suo profilo Instagram per fare degli auguri molto speciali ad una persona d’eccezione, il suo “supereroe preferito”. Scopriamo di chi si tratta.

Emma Marrone è una delle cantanti più famose del panorama italiano: talentuosa, poliedrica e dalla voce graffiante. Amatissima dai fan per il suo carattere sempre sincero, schietto e privo di artifici, per la sua spontaneità e simpatia, ma soprattutto per la grande forza d’animo, la dignità e il coraggio che ha dimostrato in infinite occasioni. Emma Marrone è una donna piena di valori, dal cuore grande e sempre pronta a impegnarsi in prima persona per le cause importanti. Oggi, sul suo profilo Instagram seguito da quasi cinque milioni di follower, la splendida cantante ha postato un messaggio molto toccante: degli auguri speciali per il suo “supereroe preferito”. Scopriamo di chi si tratta.

Emma Marrone, gli auguri al suo “supereroe”

La meravigliosa Emma Marrone è famosissima in italia ed è seguitissima sui social, dove condivide momenti della vita lavorativa e personale. Oggi, in particolare, la cantante ha condiviso un messaggio per una persona molti importante: il suo papà. La storia di Instagram pubblicata dalla cantante è un omaggio a quello che considera il suo “supereroe preferito”. A quanto pare, il padre di Emma Marrone festeggia oggi il compleanno e lei ha voluto dedicargli un momento speciale. Ricordiamo che è stato proprio grazie al signor Rosario che la cantante si è avvicinata alla musica: quando aveva nove anni la “costrinse” a cantare con il suo gruppo anche se, all’epoca, Emma Marrone voleva fare la ginnasta. Il Signor Rosario, infatti, è anche lui un appassionato di musica, sebbene abbia studiato da autodidatta. Fa parte di un gruppo musicale chiamato H2O. Proprio come lui ha trasmesso ad Emma Marrone la passione per la musica, anche suo padre fece lo stesso con lui regalandogli la sua prima chitarra elettrica. Ovviamente, la cantante è legatissima al padre e a tutta la famiglia, di cui condivide i valori e che l’ha resa una fonte di gioia per chiunque l’ascolti cantare. Di seguito, la storia degli auguri di Emma Marrone al suo super papà.

E noi ci uniamo alla dolcissima Emma Marrone nell’augurare un felicissimo compleanno al suo meraviglioso papà!