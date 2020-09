Federica Nargi, ve la ricordate quando era una velina? Spunta uno scatto inedito, com’è cambiata

Vi ricordate com’era Federica Nargi quando è diventata una velina? Pochissime ore fa, è spuntato uno scatto inedito: com’è cambiata negli anni.

Correva l’anno 2008 quando Federica Nargi, soltanto diciottenne, ha preso parte al programma di Canale 5, ‘Veline’. Eravamo in piena estate, come ricorderete. E, insieme a Costanza Caracciolo, la giovanissima romana trionfava nel programma di Antonio Ricci. E, qualche mese dopo, faceva gli ‘stacchetti’ sul famoso bancone di ‘Striscia la Notizia’. Da quel momento, lo sappiamo, il suo successo è aumentato considerevolmente. E ancora adesso, nonostante siano passati ben dodici anni, continua a detenere un seguito davvero clamoroso. Certo, attualmente, la Nargi si è allontanata dal piccolo schermo per dedicarsi completamente alla sua famiglia e alle sue due splendide figlie. Ecco, ma siete curiosi di vederla come era la bellissima Federica ai tempi di quando era una velina? Tranquilli, ci pensiamo noi! Proprio pochissime ore fa, è spuntato uno scatto davvero inedito. Ecco com’è cambiata la moglie di Alessandro Matri nel corso degli anni.

Federica Nargi, lo scatto inedito di quando era una velina: la foto del passato

Sono passati ben dodici anni da quando, come dicevamo precedentemente, Federica Nargi faceva il suo ingresso nel mondo dello spettacolo. All’epoca diciottenne, la bellissima romana, dopo il suo percorso a ‘Striscia la Notizia’, ha cavalcato l’onda del successo. Ancora adesso, nonostante non sia più presente sul piccolo schermo per impegni familiari, continua a decantare di un successo davvero clamoroso. Ecco, ma siete curiose di vederla com’era ai tempi di quando era una velina? Come dicevamo precedentemente, infatti, ne è passato di tempo. E com’è giusto che sia, la romana è cambiata. Ed, ovviamente, maturata. Ecco, ma com’era esattamente? Pochissime ore fa, sul suo canale social ufficiale, è spuntato uno scatto letteralmente inedito. Siete pronti a vederla? Guardare per credere:

Nel ‘repostare’ la foto che la ritrae ben dodici anni fa sul suo canale social ufficiale, Federica Nargi ha condiviso uno scatto di quando era una velina. Certo, questa è una foto che la ricorda quando, il 18 Settembre del 2008, ha vinto, insieme a Costanza Caracciolo, la finalissima di ‘Veline’. Sappiamo benissimo che, da lì a poco, la romana è diventata la famosa ballerina mora di Striscia la Notizia. Ecco, ma com’è cambiata nel corso degli anni? Beh, da come si può chiaramente vedere dalla foto riproposta in alto, è cambiato molto poco. Certo, la maturità si vede. Anche perché, nella foto in questione, la Nargi è soltanto una ragazza. Adesso, invece, è una donna, mamma e moglie. Eppure, la sua immensa bellezza e semplicità non è affatto cambiata. Siete d’accordo anche voi?

