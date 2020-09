GF Vip, fanno il loro ingresso gli altri 9 Vipponi e fra loro c’è lei Elisabetta Gregoraci: la frecciatina di Pupo nei suoi confronti non passa inosservata.

Abbiamo sentito parlare di lei, è stata presentata nel cast ufficiale, sarebbe dovuta entrare nella casa del Gf Vip nella prima puntata andata in onda lo scorso lunedì 14 Settembre, ma poi per motivi che c’entravano con il Covid, ha dovuto rimandare il suo ingresso. Ma questa sera è qui, Elisabetta Gregoraci varca finalmente la soglia della porta rossa della casa più spiata d’Italia, quella de Grande Fratello Vip. Il conduttore Alfonso Signorini le da il benvenuto al suo arrivo al fatidico ingresso davanti la porta di casa. Non possiamo che ammirare la bellezza di Elisabetta Gregoraci, che in un look total white e scarpe dal dettaglio particolare, non passa inosservata.

GF Vip, Elisabetta Gregoraci fa il suo ingresso nella casa e Pupo le lancia una frecciatina

Si è fatta tanto desiderare, dal pubblico, dai concorrenti, e nientemeno anche dall’opinionista Enzo Ghezzi, in arte Pupo che ha desiderato fortemente il suo ingresso nella casa. Prima di fare il suo ingresso nella Casa, viene avviato il video di presentazione ai maschi della casa; Alfonso infatti propone alla Gregoraci di sapere cosa pensano di lei i concorrenti maschi. Il primo a manifestare un grande apprezzamento per Elisabetta è Pierpaolo Petrelli che subito si dichiara single e ammette di trovarla bella ed attraente, Andrea Zelletta la trova “croccante”. Ma ecco che arriva una voce fuori campo. E’ la voce di Pupo, l’opinionista di questa edizione lancia immediatamente una frecciatina nei confronti della Gregoraci. Il noto cantautore esordisce dicendo: “Io penso abbia più sperazne Fausto Leali con la Gregoraci. Se la conosco un po.. – e poi continua- “Scusa Fausto tu hai problemi di prostata per caso?” – riferendosi alla prostatite che ha mandato in ospedale Fausto Briatore, che poi ha scoperto essere infetto da Covid.

Ma finalmente la Gregoraci è una concorrente del Gf Vip, facciamole un in bocca al lupo!