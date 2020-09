GF Vip, Elisabetta Gregoraci arriva in casa: look favoloso e il messaggio ‘speciale’ per il figlio poco prima di varcare la porta rossa, ecco i dettagli del suo ingresso.

Elisabetta Gregoraci era senza dubbio una delle concorrenti più attese di questa seconda puntata del Grande Fratello Vip. Dopo i protagonisti che hanno fatto il loro ingresso nella puntata d’esordio, questa sera è stata la volta della seconda metà dei concorrenti. Le prime ad entrare sono state Maria Teresa Ruta e sua figlia Guenda Goria, che costituiscono un unico concorrente. Entrambe bellissime e super emozionate per questa nuova avventura, sono state accolte con entusiasmo da tutti i concorrenti e sono state protagoniste di un simpatico siparietto con la contessa Patrizia De Blanck, che in settimana aveva definito la Ruta “una rompi c**o”. Dopo di loro, è toccato finalmente alla Gregoraci. Tutti erano impazienti di vederla nella casa, ma nessuno quanto Pupo, che fin dall’inizio della puntata ha chiesto ininterrottamente di lei ad Alfonso Signorini. L’opinionista ha raccontato anche un retroscena sul loro rapporto in diretta, facendo sorridere Elisabetta, che si è presentata con un look favoloso e prima di entrare ha anche lanciato un messaggio speciale per suo figlio Nathan Falco: ecco i dettagli.

Elisabetta Gregoraci al GF Vip: look favoloso e messaggio speciale per il figlio prima di entrare

La seconda puntata del Grande Fratello Vip è dedicata perlopiù ai nuovi ingressi in casa. Dopo Maria Teresa Ruta e sua figlia Guenda Goria, è stata la volta di Elisabetta Gregoraci, che era tra le più attese dal pubblico e dagli opinionisti in studio. Una volta arrivata sulla passerella rossa, Elisabetta ha lasciato tutti senza fiato con la sua bellezza e il suo super look. Tutti quelli che immaginavano di vederla con un abito da favola, sono fuori strada. L’amatissima showgirl, infatti, si è presentata con un tailleur bianco pantalone a dir poco splendido, completato da un paio di sandali rossi dal tacco vertiginoso, che hanno trovato il favore di tutte le donne in casa, in particolare Matilde Brandi, la quale si è subito complimentata con lei per la scelta.

Poco prima di entrare nella casa, però Elisabetta ha voluto salutare suo figlio e i suoi nipotini, lanciando un messaggio ‘speciale’ a Nathan Falco: “Non giocare troppo alla Play Station ora che la mamma non c’è”, ha detto sorridendo. Tipico messaggio da mamma, siete d’accordo?