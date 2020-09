Nel corso della seconda diretta del GF Vip, è stato svelato un inedito retroscena su Elisabetta Gregoraci e Pupo: le parole inaspettate in diretta.

Finalmente, il momento tanto atteso della settimana è finalmente arrivato. Dopo il ‘flop’ di Lunedì scorso, proprio nel corso della seconda puntata del GF Vip di questa sera, Venerdì 18 Settembre, Elisabetta Gregoraci è entrata nella casa più spiata d’Italia. Sarebbe dovuta entrare nel corso della prima puntata, lo sappiamo. Ma un ‘imprevisto’, molto probabilmente legato al Coronavirus, ha fatto clamorosamente slittare il suo ingresso. Finalmente, però, è entrata. E non possiamo fare altro che ammirarla in tutta la sua bellezza in questo magnifico smoking di colore bianco. Ancora prima del suo ingresso, però, che si è dimostrato davvero scoppiettante, l’ex moglie di Flavio Briatore si è fermata sulla passerella. Ed ha ascoltato un inedito retroscena svelato da Pupo. Sappiamo benissimo che la calabrese decanta di un curriculum alle spalle davvero ricco di esperienze televisiva. Eppure, sembrerebbe che uno dei suoi primi debutti sia avvenuto proprio accanto all’opinionista del reality. Ecco le parole inaspettate dette in diretta televisiva.

Elisabetta Gregoraci entra al GF Vip, l’inedito retroscena di Pupo

Da questo momento in poi, Elisabetta Gregoraci è una concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip. ‘Quanto ti abbiamo voluto, quanto ti abbiamo inseguita e ce l’abbiamo fatta’, ha detto Alfonso Signorini appena la calabrese ha calcato la famosa passerelle che precede l’ingresso in casa. In effetti, il suo ingresso era molto atteso. E ne sa qualcosa Pupo. Che, sia nel corso della prima che della seconda puntata, ha chiesto insistentemente quando entrasse l’ex moglie di Flavio Briatore a tutti gli effetti. A proposito di Pupo, sapete che, appena vista in tutta la sua bellezza, si è lasciato andare ad un inedito retroscena su di lei? Ecco le sue parole: ‘Elisabetta, ti ricordi quando lavoravamo insieme? Sono molto emozionato perché ti vedo bella, bellissima e meravigliosa. Ti ricordi quando abbiamo incominciato a lavorare insieme a ‘Malloppo’?’. Immediata è stata la reazione della calabrese: ‘Non riuscivo nemmeno a parlare’.

Insomma, un retroscena davvero inedito, c’è poco da dire. Dal canto suo, Elisabetta Gregoraci decanta di un curriculum ricco di esperienze lavorative, ma sapevate che aveva lavorato anche con Pupo?

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui