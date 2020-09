Tra l’amatissima coppia del GF Vip è clamorosamente finita? Soltanto adesso spunta fuori tutta la verità: di chi parliamo e cos’è successo.

È da poco iniziata la quinta edizione del Grande Fratello Vip, eppure alcuni dei suoi concorrenti delle passate edizioni fanno ancora tanto parlare di sé. È il caso, ad esempio, di Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser. Che, per diverse settimane, lo sappiamo benissimo, sono stati al centro dell’attenzione di tutti per la loro crisi e il ritorno di fiamma. Oppure, è il caso di quest’ex famosissima ed apprezzatissima coppia. Sono diversi giorni, infatti, che si rincorrono le voci di una loro crisi sui social. Ecco, ma è davvero così? A distanza di diversi anni dalla loro unione, è realmente finita tra i due ex protagonista del GF? A quanto pare, nient’affatto! A svelare ogni cosa sono stati i diretti interessati. Nel corso di un loro intervento recentissimo durante ‘Casa Chi’, i due piccioncini hanno raccontato ogni cosa nel minimo dettaglio. Ma di chi parliamo esattamente? Scopriamo ogni cosa nel minimo dettaglio.

È finita tra l’ex coppia del GF Vip? Adesso spunta fuori la verità

Era la seconda edizione del Grande Fratello Vip quando Luca Onestini ed Ivana Mrazova prendevano parte al famoso programma di Canale 5. Lui, lo sappiamo benissimo, all’epoca era fidanzato con Soleil Sorge, sua scelta all’epoca di Uomini e Donne, mentre lei si diceva single. Eppure, tra di loro è immediatamente scattato un rapporto davvero pazzesco. Tanto che, a distanza di diversi anni dal loro incontro, sono ancora innamorati folli e super felici. Certo, in questi ultimi giorni, sono rincorse voci su una loro presunta crisi. Ecco, ma è davvero finita tra di loro? A quanto pare, no! Anzi, tutt’altro! A svelare ogni cosa, come dicevamo precedentemente, è stata la coppia stessa. Nel corso di un loro recente intervento per ‘Casa Chi’, Luca ed Ivana hanno letteralmente chiarito la questione.

Stando a quanto si apprende dalle parole, sembrerebbe che i due non si siano affatto lasciati. Piuttosto che, per motivi di lavoro, attualmente si siano separati. Badate bene, però: si tratta di una separazione fisica, per nulla mentale. Insomma, noi non vediamo l’ora di rivederli insieme, voi?

