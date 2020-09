A poche ore dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, Francesco Oppini si è lasciato andare ad un inedito retroscena sulla sua infanzia.

Insieme ad Elisabetta Gregoraci e ad altri incredibili concorrenti, anche Francesco Oppini farà il suo ingresso nella casa del Grande Fratello nel corso della puntata di questa sera, Venerdì 18 Settembre. In attesa di poterlo vedere varcare la famosa e tanto agognata porta rossa di Cinecittà, il figlio di Alba Parietti si è lasciato andare ad una lunga intervista per il settimanale ‘Chi’. È proprio in questa occasione, molto probabilmente per la prima volta, il giovane si è lasciato andare al racconto di un inedito retroscena sulla sua infanzia. Prima ancora di parlare del motivo per cui ha deciso di prendere parte al famoso reality di Canale 5, il simpaticissimo Oppini, infatti, non ha potuto fare a meno di raccontate cosa ha significato per lui, da bambino, essere il figlio dell’immensa Parietti e del comico Franco. ‘Ho sofferto alle elementari’, ha spiegato il buon Francesco. Ma ecco cos’è successo esattamente.

In una sua recentissima intervista per il settimanale ‘Chi’, Francesco Oppini, come dicevamo precedentemente, non ha potuto fare a meno di svelare un inedito retroscena sulla sua infanzia. È proprio sulle pagine del giornale diretto da Alfonso Signorini, nonché conduttore della quinta edizione del famoso reality di Canale 5, che il simpaticissimo figlio di Alba Parietti e Franco Oppini ha spiegato dettagliatamente cosa ha significato per lui, ai tempi delle elementari, essere figlio di personaggi televisivi di un certo calibro. Molto probabilmente per la prima volta, infatti, il commentatore sportivo ha confessato di aver sofferto tantissimo soprattutto per quanto accadeva in classe. ‘Ho sofferto i pregiudizi stupidi e inumani alle scuole elementari, quando i miei compagni venivano a farmi vedere le copertine dei giornali in cui c’era mia mamma con i suoi fidanzati’, ha dichiarato Francesco Oppini sulle pagine del settimanale di Alfonso Signorini.

Qual è il suo più grande sogno?

È figlio d’arte, Francesco Oppini. Eppure, le intenzioni del figlio di Alba Parietti e Franco Oppini sono molto chiare e decise. Il giovanissimo, come dichiarato sulle pagine del settimanale ‘Chi’, ha confessato di aver voluto partecipare al Grande Fratello Vip per farsi conoscere ancora di più e, soprattutto, arrivare a programmi televisivi che riguardano proprio il calcio ed, ovviamente, lo sport. Attualmente, il giovane Oppini è un commentatore sportivo su La7 Gold. Eppure, ha dichiarato: ‘Mi piacerebbe essere ospite di Tiki Taka con Piero Chiambretti’. Chissà, il suo sogno verrà realizzato? Staremo a vedere!

