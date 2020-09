GF Vip, Patrizia De Blanck: incredibile retroscena raccontato in diretta, è successo poco prima del suo ingresso nella casa, ecco le sue parole nel dettaglio.

Il Grande Fratello Vip sta regalando, come sempre grandi emozioni e risate. La seconda puntata del reality di canale 5 è cominciata subito alla grande, con l’ingresso dei nuovi concorrenti. Le prime ad entrare sono state Maria Teresa Ruta e sua figlia Guenda Goria, che costituiscono un unico concorrente. Bellissime e più sorridenti che mai, madre e figlia hanno fatto il loro debutto nella casa più spiata d’Italia, accolte con entusiasmo dai loro nuovi ‘coinquilini’. Tra questi c’è anche Patrizia De Blanck, che nei giorni scorsi è stata una delle maggiori protagoniste della casa, con la sua simpatia e il suo carattere senza freni e soprattutto senza peli sulla lingua. Parlando dell’arrivo di Maria Teresa Ruta, la contessa non si è affatto contenuta e ha definito la conduttrice una ‘rompi …’. Quando la Ruta e sua figlia sono entrate nella casa poco fa, la De Blanck è stata l’unica a non alzarsi per salutarle. Alla domanda diretta di Signorini sul motivo del suo comportamento, la contessa ha raccontato un incredibile retroscena, che non tutti conoscevano: ecco cos’è successo nel dettaglio.

GF Vip, Patrizia De Blanck: l’incredibile retroscena raccontato in diretta, è successo poco prima del suo ingresso nella casa

Patrizia De Blanck è una donna dal carattere forte e assolutamente senza peli sulla lingua, come ha dimostrato anche in questi primi giorni di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip. Questa sera, nel corso della seconda puntata del reality, ha accolto insieme ai suoi coinquilini le nuove concorrenti Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, ma a differenza degli altri non si è alzata dal divano per salutarle. Alla domanda ddi Signorini sul motivo del suo comportamento, la contessa ha svelato un retroscena che non tutti conoscevano: “Ma non sapete che sono caduta dalle scale, mi son saltati 3 denti e ho lussato entrambe le anche. Lo sapete che sono mezza zoppa! Un’altra al posto mio sarebbe rimasta a letto”, ha detto la De Blanck, strappando come sempre un sorriso a tutti i presenti.

“E’ proprio per questo che ti amiamo”, ha risposto Alfonso Signorini tra gli applausi del pubblico. Avete visto anche voi questo imperdibile siparietto?