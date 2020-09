GF Vip | Patrizia De Blanck, spunta foto del passato: vi ricordate com’era?

GF Vip, Patrizia De Blanck è una delle concorrenti della famosa Casa; spunta una foto del passato: e vi ricordate com’era?

E’ uno dei personaggi che sta più facendo discutere all’interno della nota casa del GF Vip. Dopo i primi istanti dal suo ingresso nella Casa, la contessa De Blanck è subito diventata la protagonista indiscussa del reality. Abbiamo infatti sentito molto parlare di lei in questi ultimi giorni, ed il pubblico ha infatti iniziato a schierarsi. Dal primo episodio/scontro con l’influecer Tommaso Zorzi, al buongiorno bizzarro dato alla redazione a qualche confessione fatta ai concorrenti, e qualche parolina di troppo nei confronti di volti non presenti nel reality o qualche siparietto con i due bei concorrenti Enock Balotelli e Pierpaolo Petrelli, c’è infatti chi la ama e c’è chi.. non la ama. Si parlava di alcuni interventi disciplinari nei confronti della contessa, ma proprio pochi istanti fa, subito dopo l’inizio della seconda puntata del reality, alla richiesta del conduttore Alfonso Signorini di “abbassare un po i toni” è subito arrivata la testimonianza a suo favore da parte dei concorrenti della casa che si sono immediatamente schierati con lei. Ma non è solo all’interno del reality che si sente parlare della contessa, spunta infatti una foto del passato in cui appare molto diversa da come è oggi. Ma voi la ricordate giovanissima?

GF Vip | Patrizia De Blanck,vi ricordate com’era? Arriva una foto del passato

Patrizia De Blanck è un personaggio televisivo divenuto famoso nel mondo della Tv nelgli anni ’60. famosa negli anni sessanta. Nel corso della sua carriera ha fatto diverse apparizioni in Tv. E’ mamma della bellissima Giada De Blanck. E proprio dal suo profilo instagram, quello di giada, siamo riusciti a trovare una foto del passato di mamma De Blanck. Scorrete qui in basso per scoprire la foto. E voi ricordate com’era la contessa Patrizia De Blanck da giovanissima?

Quanti anni avrà avuto secondo voi? Uno scatto in cui appare giovanissima e bellissima. Una chioma folta e lunga ed uno sguardo affascinante fa da padrone in questa foto. Ai suoi tempi la cara contessa ha avuto i suoi corteggiatori.. e nei commenti sotto al post pubblicato sul profilo Instagram da sua figlia Giada, i followers pronti a complimentarsi per la bellezza di mamma Patrizia non tardano ad arrivare.