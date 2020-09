Grande Fratello Vip, il giornalista Paolo Brosio è pronto ad entrare nella casa: la confessione della compagna a poche ore dallo start di stasera

Tra pochissime ore una nuova e avvincente puntata del Grande Fratello Vip. Lo start di lunedì non ha avuto il successo sperato e in termini di share è stato l’inizio più deludente del programma. Detto questo però speriamo che stasera le cose possano andare meglio in casa Signorini e che stavolta lo share ripaghi il padrone di casa per tanto impegno nel creare un cast davvero d’eccezione. Tra le grandi entrate di stasera, c’è sicuramente quella del giornalista e conduttore Paolo Brosio, che per motivi di sicurezza, così come accaduto ad alcuni suoi colleghi di avventura, entrerà nel corso di questa seconda puntata. Personaggio amatissimo dagli italiani, si prospetta essere uno dei volti cardine di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip. Pacifico, pacato e molto religioso, siamo certi che saprà come mantenere gli animi calmi all’interno della casa. Nel frattempo però, c’è qualcuno fuori che già fa il tifo sfegatato per lui… Lei è una donna molto speciale per Paolo!

Grande Fratello Vip, Paolo Brosio: la confessione della compagna a poche ore dallo start

Come vi dicevamo un po’ più su, stasera Paolo Brosio farà il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia e si prospetta davvero un bel percorso per il giornalista. C’è da dire però che fuori dal programma c’è una persona davvero importante a sostenerlo, ed è la sua compagna Ania Goledzinowska, ex modella polacca di 40 anni. La donna, bellissima, condivide con lui una fede fortissima, ed è proprio la religione ad averli fatti incontrare ed innamorare.

Nonostante i due facciano coppia fissa già da un po’ di tempo, pare che tra di loro non vi siano stati rapporti carnali. A rivelarlo il magazine ‘Yeslife‘, stando al magazine, infatti: “Proprio la ex modella avrebbe riferito che con lui non ha ancora consumato nulla tra le lenzuola. E questo perché Brosio risulta ancora legato alla sua prima moglie, Gretel Coello, dal punto di vista ecclesiastico e giuridico… Per rispetto però la coppia ha scelto di seguire la virtù, fino a quando le cose non lo consentiranno rendendo tutto quanto lecito agli occhi di Dio.“. Un discorso molto intimo e personale che, se fosse vero, renderebbe il loro legame, certamente molto speciale.