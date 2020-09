Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, ha una dote molto ‘particolare’: di seguito vi diciamo di cosa si tratta

Guenda Goria, oltre ad essere una figlia d’arte, è anche un’attrice e pianista. È nata a Roma il 4 dicembre del 1988 dal matrimonio tra Maria Teresa Ruta, showgirl e conduttrice televisiva, e Amedeo Goria, giornalista sportivo. La ragazza ha anche un fratello, Gianamedeo, con il quale pare sia molto legata. La Goria si è laureata in Filosofia ed Estetica all’Università degli studi di Milano ed ha studiato recitazione al The Actor’s Academy di Milano, dove si è diplomata. Oltre a questi studi, ha intrapreso anche la danza per dieci anni e il pianoforte al Conservatorio Verdi di Milano. Guenda, però, ha voluto seguire le orme della mamma, debuttando nel mondo dello spettacolo. La Goria ha recitato sia al cinema con Anita B e nel film ad episodi Il racconto dei racconti di Matteo Garrone, che in televisione con Il paradiso delle signore, Un passo dal cielo e Così fan tutte. La figlia d’arte, inoltre, ha preso parte anche alcuni programmi televisivi e reality show, come I raccomandati e L’Isola dei Famosi. La sua apparizione più recente è nella quinta edizione del Grande Fratello Vip insieme alla mamma.

Guenda Goria, la sua dote ‘particolare’

Come abbiamo detto sopra, la Goria, oltre ad essere una figlia d’arte, è anche una bravissima pianista. La donna ha studiato pianoforte al Conservatorio Verdi di Milano e da lì a poco, quella che sembrava essere una semplice passione, è divenuta un vero e proprio lavoro. La Goria, inoltre, possiede una dote molto ‘particolare’, di certo non comune a tutti gli esseri umani. La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria possiede il cosiddetto “orecchio assoluto”, che le rende la professione di musicista molto più facile. La Goria è dunque un’artista a tutti gli effetti. La donna tra l’altro parla quattro lingue (inglese, spagnolo, francese e portoghese) ed ha spesso dimostrato di essere interessata anche allo sport.

Una donna dai mille interessi che nella sua vita sembra aver avuto solo una storia importante. La Goria è stata fidanzata con l’imprenditore Stefano Rotondo, di vent’anni più grande. I due si sono conosciuti a Malindi, in Kenya, quando lei era ancora minorenne. La loro relazione è durata circa quattordici anni, ma di recente è giunta al termine. A gennaio, durante un’intervista a Vieni da me, la Goria ha dichiarato di essere tornata single.