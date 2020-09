Il Trono di Spade e The Crown sono due tra le serie più amate dal pubblico e sembrerebbe che una nuova coppia si stia formando: è scoppiato l’amore tra i due protagonisti?

Lei è la bellissima regina de Il Trono di Spade, Emilia Clarke e lui è l’elegantissimo Principe consorte di Elisabetta II in The Crown, Matt Smith:tra loro è scoppiato l’amore? Il Trono di Spade e The Crown sono due delle serie più famose e amate in tutto il mondo, che contano milioni di fan e sono seguitissime dal pubblico. Tra i protagonisti indiscussi di questi colossal della tv sono loro, la splendida Emilia Clarke e il famosissimo Matt Smith, noto ancore per aver interpretato uno dei mitici dottori in Doctor Who. Da un po’ di tempo si vocifera riguardo un possibile nuovo amore scoppiato tra i due, soprattutto dopo gli scatti postati dal Daily Mail che hanno fatto letteralmente impazzire i fan. Scopriamo maggiori dettagli.

Emilia Clarke e Matt Smith: tra i due protagonisti è scoppiato l’amore?

A quanto pare a mettere la pulce nell’orecchio (o, meglio nell’occhio) degli attentissimi fan riguardo un nuovo amore tra le due famosissime star sarebbero state delle foto che li ritraggono insieme. Emilia Clarke, Regina de Il Trono di Spade, è stata fotografata mentre passeggiava a Londra insieme all’affascinante Matt Smith, il Principe consorte di The Crown. Inoltre, sembrerebbe che i due abbiano cenato insieme al ristorante russo Bob Bob Ricard e, dopo, continuato la loro passeggiata in un clima più romantico. La loro conoscenza risale al 2015 quando hanno condiviso il set del film Terminetor: Genesys e, a quanto pare, il loro rapporto è continuato anche una volta terminate le riprese. Inutile dire che una conferma riguardo una possibile storia d’amore manderebbe in visibilio i fan, che li immaginano già come una coppia perfetta.