Ivana Mrazova, splendida sorpresa in arrivo: l’emozione dei fan

Ivana Mrazova, splendida sorpresa in arrivo per la modella e influencer: l’emozione dei fan sotto il post è irresistibile, il video su Instagram

Ivana Mrazova è certamente una delle grandi protagoniste della seconda edizione del Grande Fratello Vip. Divenne famosa all’interno del reality per i suoi modi di fare affabili e molto gentili. Riuscì a conquistare il pubblico e l’avventura nel programma le portò fortuna, visto che riuscì a trovare l’amore nel suo ‘collega’ di reality, Luca Onestini. I due da allora fanno coppia fissa e vivono insieme. Nonostante il periodo di tempo separati a causa del lockdown i due sembrano essere più affiatati che mai, e solo pochi giorni fa hanno condiviso una bellissima fotografia in cui appaiono non solo più uniti che mai, ma anche prossimi a delle nuove esperienze insieme. I due hanno infatti moltissimi progetti che pare dovrebbero prendere vita nel futuro prossimo. Nel frattempo però la donna ha deciso di dedicare una bellissima sorpresa a tutti i suoi fan, raccontato attraverso un video, un’esperienza che l’ha vista protagonista.

Ivana infatti ha condiviso attraverso il suo profilo social Ufficiale un video davvero molto emozionante. Il video potete vederlo CLICCANDO QUI. La modella ha deciso di farsi aiutare dal cognato per organizzare una sorpresa a tutta la sua famiglia. La ragazza infatti nel video spiega di aver organizzato un viaggio a sorpresa in Repubblica Ceca per raggiungere la famiglia, senza che nessuno di loro sospettasse nulla. Il tutto documentato attraverso una serie di video poi montati alla perfezione.

La ragazza è arrivata all’aeroporto e con la complicità del cognato ha chiamato la famiglia comunicando loro che il viaggio previsto per qualche settimana dopo era stato annullato per cause di forza maggiore. Dopodiché si è presentata prima sul posto di lavoro della sorella e poi a casa dalla nipotina. La reazione delle due è stata davvero imperdibile e immancabili i commenti dei suoi followers. In molti si sono emozionati vedendo la reazione dei familiari della donna e non hanno potuto fare a meno che commentare esprimendo tutto il proprio affetto. Insomma, una scena davvero molto commovente! La ragazza sa come commuovere e arrivare dritta al cuore dei sui followers, con la sua semplicità e la sua umiltà, che bel la contraddistinguono già da diverso tempo. Continuate a seguirla sul suo profilo social.