Karina Cascella si mostra con un abito ‘molto’ corto accendendo la forte curiosità dei suoi follower: che gambe!

Opinionista da anni nei programmi di Barbara D’Urso, Karina Cascella è un vera e propria esplosione di grinta ma anche di bellezza. E’ una showgirl, imprenditrice, ed influencer, ha iniziato la sua carriera come opinionista nel programma Uomini e Donne da dove è partita la sua popolarità. Dalla sua relazione con l’ex tronista Salvatore Angelucci ha avuto una bambina, Ginevra, in seguito si è fidanzata con Max Colombo suo attuale compagno. Karina continua ad apparire in TV soprattutto come ospite nei programmi di Barbara D’Urso, Pomeriggio cinque e Domenica Live, insieme a personaggi di grande importanza. Ha sempre mostrato di possedere una personalità schietta ed esuberante, non lasciandosi mai sopraffare da nessuno e con la risposta sempre pronta. Un carattere forte e grintoso, spesso è al centro di scontri nelle trasmissioni in cui è invitata. Karina Cascella oltre ad avere un grande talento, possiede anche una meravigliosa bellezza. Una foto apparsa sul suo profilo instangram ha accesso la curiosità dei suoi numerosi follower. Vediamo nel dettaglio la foto in questione.

Karina Cascella, abito molto ‘corto’: la foto manda in visibilio il web

Karina Cascella è una delle opinioniste più amate e seguite, invitata spesso nei programmi di Barbara D’Urso, Pomeriggio Cinque e Domenica Live, ha sempre mostrato la sua forte personalità, animando con scontri accesi lo studio. Conosciuta inizialmente grazie a Maria De Filippi, che l’ha invitata per vestire i panni di opinionista a Uomini e Donne, diversi anni fa. Passata alla storia anche la sua relazione con Salvatore Angelucci, i due hanno avuto una figlia insieme, ma la loro storia d’amore si è poi conclusa. Karina possiede una grande bellezza, sui social e non solo, è molto ammirata. Di recente, una foto pubblicata dalla donna sul suo profilo ha scatenato una forte curiosità.

Lo scatto in questione ritrae Karina con un abito molto corto, dal tessuto trasparente, e una scollatura esplosiva, mostrando le sue meravigliose e toniche gambe. Di certo la foto non è passata inosservata e in poco tempo ha raccolto migliaia di like. Tantissimi sono stati i commenti di apprezzamento per la donna, tutti ovviamente meritati. La Cascella oggi ha 40 anni, ma sembra che il tempo per lei non passi mai, un vero e proprio trionfo di bellezza. La nota opinionista ha anche scelto di scrivere sotto lo scatto un messaggio molto profondo: “E sei bassa, e sei ingrassata, e metti le gambe così, mi rivolgo ai ragazzi giovani, ascoltate un consiglio, fregatevene! Oggi regna tanta cattiveria, ma i pensieri positivi fanno sempre bene e scaldano i cuori, portate avanti quelli e portate avanti voi stessi”, parole che sono state molto apprezzate da tutti i suoi migliaia di fan, che da sempre la seguono e sostengono fortemente.

