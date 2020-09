Ludovica Valli è in attesa del suo primo figlio, ma sulla gravidanza la sorella Beatrice fa silenzio e i fan si chiedono il perché.

Lo aveva fatto sapere postando un video su Instagram: Ludovica Valli è incinta, aspetta un bambino dal suo compagno, l’imprenditore Gianmaria Di Gregorio. Sul suo profilo, l’influencer 23enne, sorella di Beatrice Valli, confessava di essere già al terzo mese di gravidanza e, come si può facilmente immaginare, felicissima di diventare mamma. Ancora non si conosce il sesso del nascituro, che dovrebbe venire alla luce verso la fine marzo. Prima che Gianmaria, general manager di un tour operator, arrivasse nella sua vita, l’ex tronista ha avuto alcune storie importanti, come quella col cantante Briga e con Fabio Ferrara, passato anche lui per lo studio di Uomini e Donne.

Ludovica Valli incinta: i fan notano un dettaglio molto strano della sorella Beatrice

Al ricevere la bella notizia, i fan si sono congratulati con la coppia e, tramite il gioco delle domande nelle storie di Instagram, Ludovica Valli ha risposto ai quesiti che i suoi follower hanno voluto rivolgerle riguardo alla gravidanza. Ad una fan che le chiedeva perché la sorella Beatrice, altra nota influencer ed ex corteggiatrice a Uomini e Donne, non avesse proferito parola circa la gravidanza, Ludovica ha risposto: “Lei è così, non so che dirvi”. Ovviamente questo tipo di risposta non ha fatto altro che rinfocolare le dicerie sul rapporto conflittuale che esisterebbe tra le due sorelle. Ma cosa ci sarà di vero? In effetti, qualche anno fa Beatrice aveva accennato al tipo di legame che ha con Ludovica dicendo che tra loro non c’era mai stato nessuno screzio, che si vogliono bene ma che semplicemente le diverse scelte di ognuna le avevano portate a non essere molto unite.

Facciamo i nostri migliori auguri a Ludovica e al suo compagno per la bellissima notizia.

