Sapete chi è Marco Ferrero? E’ noto a tutti come Iconize ed è l’ex fidanzato del concorrente del GF VIP, Tommaso Zorzi. Ecco tutto su lui!

E’ stato ospite di Pomeriggio Cinque il 15 settembre 2020: Marco Ferrero, meglio noto come ‘Iconize’, è l’ex fidanzato di Tommaso Zorzi. I due giovani sono stati insieme per circa due anni: nonostante dei ‘tira e molla’, si sono voluti davvero bene. Il concorrente della casa del Grande Fratello VIP non ha espresso parole molto carine nei confronti dell’ex ma Marco, nel commentarle nel salotto di Barbara D’Urso, non ha nascosto un: “Gli voglio ancora bene“. Ma conoscete tutti Iconize? Ha attirato l’attenzione negli ultimi giorni per la sua vita sentimentale ma c’è da dire che Ferrero è un personaggio molto noto, soprattutto sui social. Ha iniziato la sua carriera su YouTube diventando poi famoso in seguito su Instagram e TikTok: è un blogger ed è il migliore amico di una famosissima cantante italiana…Leggete tutto su lui!

Marco Ferrero, chi è l’ex di Tommaso Zorzi: età, carriera e l’amicizia con Elettra Lamborghini

Marco Ferrero, noto a tutti come Iconize, è nato nel 1991 a Biella: si è trasferito a Milano per riuscire a realizzare i suoi sogni e ci è riuscito! La sua carriera è iniziata su YouTube prima di diventare poi una star su Instagram e su TikTok: è un pazzesco video maker, blogger ed è art director di brand e marchi internazionali. Iconize ha vissuto momenti particolari nel corso della sua vita: ha svelato di essersi finto etero per molti anni per essere ‘accettato’. Quando ha deciso di fare coming out e di liberare il suo segreto, si è sentito totalmente rinato. Il giovane diversi mesi fa lanciò un appello contro il bullismo, essendo stato lui vittima in prima persona: è stato aggredito da un gruppo di ragazzi e con il volto tumefatto ha fatto un lungo sfogo sui social. Marco per fortuna, dopo l’accaduto, ha avuto l’amore e l’affetto dei suoi più cari amici: Elettra Lamborghini, Nima Benati, Aurora Ramazzotti e tanti altri sono i VIP con cui Iconize esce, si confida e si diverte. Con la famosa ‘twerking queen’ c’è un rapporto davvero speciale: lui era tra gli invitati all’addio al nubilato organizzato dalla cantante. Famosa è stata anche la sua storia d’amore con Tommaso Zorzi, attuale concorrente della casa del Grande Fratello VIP: sono stati insieme circa due anni prima di dirsi addio in maniera definitiva.