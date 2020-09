Chi è Marco Valta, l’uomo misterioso sorpreso in barca con Diletta Leotta

Scopriamo chi è Marco Valta, l’uomo sorpreso in barca con la bellissima conduttrice Diletta Leotta durante una mini-crociera: l’imprenditore è già un volto noto per essere l’ex fidanzato di una famosa attrice.

La bellissima Diletta Leotta è una delle donne più ammirate e seguite del panorama televisivo italiano. In molti sono curiosi di scoprire di più riguardo alla sua vita privata, ma lei è sempre molto discreta, nonostante il suo profilo Instagram seguito da oltre sette milioni di persone. Di recente, tuttavia, un uomo è stato sorpreso in barca con la bellissima Diletta Leotta durante una mini-crociera sul lago di Como: si tratta di Marco Valta, già noto al pubblico per essere l’ex fidanzato di una famosa attrice. Di chi si tratta? Della splendida Anna Safroncik. Non si hanno notizie certe riguardo una relazione tra i due, ricordiamo che in barca c’erano anche una coppia di amici e i diretti interessati non hanno rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale. Intanto, scopriamo qualcosa di più riguardo a Marco Volta.

Marco Volta, l’imprenditore sorpreso in barca con Diletta Leotta

Marco Valta, l’imprenditore sorpreso in barca con Diletta Leotta, ha trentasette anni e lavora nel campo della finanza e degli investimenti. Pare sia originario di Trieste e che abbia conseguito la laurea in Economia specializzandosi poi in Economia Internazionale dei mercati valutari. Ha continuato i suoi studi conseguendo un master a Berkeley una delle più celebri e antiche università della California. Il suo lavoro consiste nell’investire e supportare le start up delle imprese. Marco Valta ha un grande fiuto per gli affari, come ha dimostrato quando ha investito nell’azienda Space X di Elon Musk. Un uomo di successo, dunque, l’imprenditore Marco Valta che, tra le sue relazioni più celebri, annovera quella con Anna Safroncik, splendida attrice protagonista de Le tre rose di Eva. Ad oggi, non è certo se quella con Diletta Leotta sia una semplice amicizia o tra i due ci sia del tenero, ma di sicuro sentiremo ancora parlare di lui.

Non ci resta che aspettare una dichiarazione ufficiale dei due per scoprire qualcosa di più.