Maria De Filippi, nuova insegnante per Amici? Chi l’avrebbe mai detto… L’indiscrezione sul talent show di Canale 5.

Settembre è entrato ormai nel vivo e la nuova stagione tv è in gran parte iniziata. Tra le regine indiscusse di Canale 5, anche quest’ anno, c’è lei, Maria De Filippi, che è già tornata in onda con Uomini e Donne, dal lunedì al venerdì, e Tu si que vales, il seguitissimo show del sabato sera. Ma, quando si parla di QueEn Mary, non si può non pensare ad Amici! Il talent show più longevo della tv infatti è pronto a tornare in onda anche questo autunno: i casting sono iniziati già da un bel po’, così come i rumors sulle possibili novità nel cast della trasmissione. In particolare, una clamorosa indiscrezione riguarda la possibile nuova insegnante di canto della scuola più famosa della tv. Nelle scorse settimane si è parlato di Giorgia, ma nelle ultime ore è spuntato un nuovo nome. Stenterete a crederci, scopriamo di più!

Maria De Filippi, nuova insegnante per Amici? Potrebbe essere Arisa: l’indizio

Lavori in corso per la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Il talent show dedicato al canto e alla danza, infatti, è pronto a ripartire e le anticipazioni su ciò che accadrà iniziano a circolare. Si tratterà della edizione numero 20 della trasmissione di Maria De Filippi, dove vedremo tantissime conferme, ma, con ogni probabilità, anche qualche new entry. La prima, clamorosa, potrebbe interessare proprio il blocco dei professori di canto, dove potrebbe arrivare un volto nuovo, che non abbiamo mai visto nel programma. Sul web è trapelato il nome di Giorgia, che sarebbe un vero colpo per Amici. Ma non è l’unica indiscrezione bomba. Il settimanale Oggi, infatti, ha riportato un ‘indizio’ che non è passato inosservato. E che riguarda una delle cantanti più amate del momento, Arisa! Sulla rivista infatti si legge che Arisa sarà presto impegnata in un “progetto lungo e importanti sulle reti Mediaset”. Un indizio molto vago, questo è certo, ma non si può negare che il programma della De Filippi sia uno dei più lunghi della nostra tv.

Insomma, tra le ‘probabili’ nuove insegnanti, spunta anche il nome della talentuosa Arisa, che vestirebbe il ruolo della prof di Amici per la primissima volta. In attesa di notizie ufficiale e di scoprire tutte le novità di Amici 20, a voi piacerebbe vedere Arisa nel programma della De Filippi?