Morte Viviana Parisi, il legale del marito fa chiarezza: “Non si è gettata dal pilone”, nuovi dettagli anche su Gioele, ecco gli aggiornamenti sulla tragica vicenda.

La morte di Viviana Parisi e del suo piccolo Gioele è stato uno degli eventi che hanno maggiormente sconvolto l’opinione pubblica negli ultimi mesi. La dj siciliana è scomparsa lo scorso 3 agosto dopo essere uscita con suo figlio Gioele, ma dopo un incidente avvenuto im autostrada, ha lasciato l’auto e ha scavalcato il guard rail con il piccolo in braccio prima di scomparire nella boscaglia di Caronia, nel messinese, dove poi è stata ritrovata morta alcuni giorni dopo, accanto a un pilone della luce. Solo dopo due settimane le ricerche hanno permesso di portare poi alla luce i resti del piccolo Gioele, di 4 anni, il cui corpo è stato straziato, probabilmente, dall’intervento di alcuni animali selvatici. Le indagini sul caso di Viviana continuano senza sosta, perché sono tanti gli interrogativi che non hanno risposta. Cos’è successo realmente alla dj e al suo bambino? Un’ipotesi era quella dell’omicidio-suicidio, visto che la Parisi soffriva di un disturbo dovuto a una crisi mistica. Gli esami sui due corpi stanno cominciando a dare qualche risposta e poco fa il legale del marito di Viviana, Daniele Mondello, ha fatto chiarezza, raccontando tutti gli aggiornamenti sul caso: ecco le sue parole.

Morte Viviana Parisi, il legale del marito fa chiarezza: “Non si è gettata dal pilone, Gioele non è morto nell’incidente”

La morte di Viviana Parisi e del suo piccolo Gioele è ancora avvolta da una nube di mistero. Sono tanti gli interrogativi che non trovano ancora risposta e tante le ipotesi al vaglio degli inquirenti. Poco fa il legale del marito di Viviana ha fatto chiarezza sulla vicenda, spiegando che dagli ultimi esami è venuto fuori che la dj non si sarebbe gettata dal pilone della luce sotto cui è stato trovata: “Dagli elementi in nostro possesso, non si può in nessun modo avvalorare l’ipotesi che si sia gettata o che sia scivolata salendo sul pilone. Non ci sono tracce di sangue né di Viviana sul palo”, ha spiegato l’avvocato Claudio Mondello.

In merito, invece, alla morte di Gioele e all’ipotesi che potesse essere avvenuta in seguito all’incidente, il legale lo ha escluso: “Al momento tendiamo ad escludere quasi definitivamente questa ipotesi, perché da indiscrezioni non ci sarebbero microfratture nel cranio del bimbo. Naturalmente si devono aspettare ulteriori esami che verranno fatti anche dai nostri periti”.