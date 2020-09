Myriam Catania, a poche ore dall’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, ha fatto una rivelazione ‘a sorpresa’ su Luca Argentero

Myriam Catania è un’attrice romana, figlia di Rossella Izzo e nipote di Simona Izzo. Ha iniziato a lavorare da giovanissima come attrice e doppiatrice. È comparsa in numerose fiction come Una donna per amico, Carabinieri, Provaci ancora prof, Gente di mare e L’ispettore Coliandro. Ha recitato anche il cinema in pellicole del calibro di Che ne sarà di noi, Dalla parte giusta, C’è chi dice no, Ci vediamo a casa e tanti altri ancora.

Myriam Catania, la rivelazione ‘a sorpresa’ su Luca Argentero

L’attrice è stata legata sentimentalmente dal 2004 al 2016 con Luca Argentero. I due si sono sposati nel luglio del 2009 dopo ben cinque anni di fidanzamento. Nel 2016 però, dopo ben dodici anni insieme, è arrivata la separazione. Adesso entrambi hanno preso strade diverse. La Catania, in particolare, è la compagna di un pubblicitario francese, dal quale ha avuto un figlio nel maggio 2017. Il rapporto con Argentero, però, sembra essere rimasto ‘cordiale’. Prima di partecipare al Grande Fratello Vip, infatti, l’attrice ha chiesto qualche consiglio all’ex marito, come dichiarato al settimanale Chi: “Mi ha dato una serie di motivi per farlo e una serie di motivi per non farlo e poi mi ha detto decidi tu” – poi ha aggiunto – “Mi ha spiegato che è un’esperienza forte, che potrebbe essere difficile, ma anche divertente. Lui lo ha fatto quando aveva 20 anni, non era nessuno e non conosceva questo mondo, sono due situazioni diverse”.

Riguardo al suo rapporto con l’attore, invece, dichiara: “Non siamo rimasti amici perché dopo una storia così lunga, dove l’amore è stato grande, è difficile rimanere amici: se un rapporto nasce così non può morire in un altro modo. Rimane quel ricordo cristallizzato, gli voglio bene, voglio che stia bene, ma non gli racconto le cose di tutti i giorni o come va con il mio compagno”.