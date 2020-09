Nel corso della puntata odierna di Pomeriggio cinque è stata fatta una vera e propria confessione choc in diretta televisiva: cos’è successo.

Proprio oggi, Venerdì 18 Settembre, è stata trasmessa l’ultima puntata della seconda settimana di messa in onda di Pomeriggio Cinque e, come al solito, Barbara D’Urso ci ha regalato un appuntamento davvero imperdibile. Ovviamente, non sono affatto mancati aggiornamenti su casi di cronaca ed anche servizi completamente inediti e riservati, ma non solo. Come consueto, infatti, la padrona di casa ha iniziato anche a parlare di argomenti più leggeri. Tema principale della puntata di oggi è stata la chirurgia estetica e gli interventi su diverse influencer. È proprio durante questo spazio che, nello studio televisivo di Cologno Monzese, è stata fatta una vera e propria confessione choc. ‘Non avevo più la cartilagine al naso’, ha detto in diretta televisiva la giovanissima influencer. Insomma, una rivelazione davvero drammatica, c’è da ammetterlo. E che, com’è giusto che sia, ha lasciato tutti i presenti, in studio e in collegamento, completamente senza parole. Ma ecco di che cosa parliamo esattamente nel minimo dettaglio.

Pomeriggio Cinque, confessione choc in diretta televisiva: cos’è successo

Il salotto pomeridiano di Pomeriggio Cinque è sempre solito regalarci dei momenti davvero imperdibili. È accaduto pochissimi giorni fa. Quando, in diretta televisiva, è scoppiato un vero e proprio caos tra due ospiti presenti nello studio. Ed è accaduto nuovamente nel corso della puntata odierna, Venerdì 18 Settembre. Parlando di chirurgia estetica e di tutti gli interventi chirurgici con diverse influencer ed opinionisti, una delle presenti in studio non ha potuto fare a meno di lasciarsi andare ad una vera e propria confessione choc. Facciamo riferimento alle parole che, molto probabilmente per la prima volta, l’influencer Nicole Pallado ha detto. Anzi, anziché parole, si tratta di una vera e propria rivelazione drammatica. La giovanissima, infatti, non ha mai nascosto di essere ricorsa alla chirurgia estetica. E non lo ha fatto nemmeno nell’appuntamento di Pomeriggio Cinque andato in onda oggi. Eppure, come specificato dalla diretta interessata, sembrerebbe proprio che lei l’abbia fatto per diversi motivi. In primis, la Pallado ha dichiarato di essersi rifatta il Lato A a causa delle conseguenze dell’operazione al cuore subita da piccolina. In secondo luogo, infine, ha rivelato di essersi rifatta il naso per la prima volta all’età di 19 anni. Ma di aver subito un vero e proprio disastro. ‘Io sono rimasto con il naso mozzato tipo Voldemort. L’ho fatto molto giovane, quando avevo 19 anni, e ho sbagliato completamente a scegliere il chirurgo’, ha rivelato Nicole in studio da Barbara D’Urso.

Stando a quanto si apprende dalle sue parole, Nicole ha deciso di ricorrere alla chirurgia estetica alla sola età di 19 anni per rifarsi il naso, ma qualcosa deve essere andato storto. ‘Non avevo più cartilagine’, ha continuato a dire l’influencer, svelando, tra l’altro, di essersi fatta operare da un medico chirurgo noto a Padova.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui