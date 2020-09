Qui era solo una bambina, oggi è una splendida attrice: la riconoscete? Ecco di chi si tratta.

Son tanti i vip che, attraverso i social, amano condividere con i fan foto inedite del proprio passato. Dagli scatti dei tempi della scuola ai ricordi degli esordi della carriera. Ma, tra le foto ricordo più gettonate, ci sono senza dubbio quelle che li ritraggono da bambini. Proprio come questa che potete trovare in alto: guardate bene questo sorriso, avete capito chi è questa bambina? Vi diamo qualche indizio: è una bellissima e talentuosa attrice e, attualmente, è nella casa del Grande Fratello Vip! Ecco di chi si tratta.

Qui era solo una bambina, oggi è una splendida attrice: è nella Casa del Grande Fratello Vip 5

La avete riconosciuta? Questa splendida bambina sorridente è una delle concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip. Parliamo della bellissima Adua Del Vesco, l’attrice che proprio lo scorso lunedì è entrata nella Casa più spiata della tv. Un’avventura unica per la attrice, che ha deciso di mettersi in gioco nel reality di Signorini. Un’avventura che, però, non è iniziata nel migliore dei modi per Adua, che, appena entrata, si è ritrovata in casa il suo ex, Massimiliano Morra, col quale non è finita proprio benissimo. L’attore, infatti, è uno dei concorrenti di questa edizione e, quindi, i due dovranno convivere 24 ore su 24 per un bel po’ di giorni! Ma l'”imprevisto” non impedirà ad Adua di viversi la sua esperienza in maniera serena.

E voi, avevate riconosciuto Adua nella sua versione mini? Non dimenticate che venerdì 18 settembre, la Del Vesco e gli altri ‘vipponi’ vi aspettano in diretta, con la seconda attesissima puntata del GF Vip 5! La seguirete?