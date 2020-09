Roberto La Torre è uno dei tentatori della nuova edizione di Temptation Island Nip: siete curiosi di conoscere le sue passioni, i suoi interessi? Scoprite qui tutto quello che c’è da sapere su lui!

E’ iniziata una nuova edizione di Temptation Island, il famoso programma che vede protagoniste sei coppie, e con Alessia Marcuzzi al timone. Uomini e donne fidanzati da anni decidono di mettere alla prova i loro sentimenti e la fiducia del partner, per capire se chi hanno al loro fianco è la persona giusta: nel villaggio delle tentazioni non sarà facile resistere al fascino di tentatori e tentratrici, come ogni anno, davvero irresistibili. Sono 22 i single che partecipano a questa nuova edizione di Temptation Island partita il 16 settembre: Giulia, Ginevra, Benedetta, Elenora, Giovanna, Adelaide sono alcune delle 11 tentatrici. Tra loro c’è Ester Giordano, l’ex fidanzata del calciatore El Shaarawy. Che sappiamo invece sui tentatori? Tra questi c’è un ex corteggiatore, Gianluca Irpino: entrò nello studio di Uomini e Donne per corteggiare Veronica Burchielli. Oggi però vi parliamo di Roberto La Torre, un altro tentatore che ha catturato l’attenzione dei fan del programma per il suo bell’aspetto, per i suoi muscoli! E’ infatti un grandissimo appassionato di sport, come facilmente si deduce dalle sue fotografie su Instagram: al tempo stesso dedica molto tempo alla sua famiglia! Ma scopriamo qualcosa in più su Roberto…

Temptation Island, Roberto La Torre: età, Instagram e cosa fa nella vita il tentatore

Roberto La Torre è uno dei tentatori della nuova edizione di Temptation Island: ha trent’anni e viene da Genova. Dal web abbiamo appreso che oltre ad essere diventato un volto televisivo prendendo parte al reality, è un tecnico del gas. Il giovane protagonista di questa nuova edizione dello show dedicato all’amore è molto attivo sul suo canale Instagram. Il suo nome utente è i_am.bobby_. Seguito da oltre mille utenti, mostra ai suoi follower immagini di sé e dei suoi interessi. E’ appassionato di sport, come si può notare dalle sue foto e dalle sue stories messe in evidenza, una si chiama proprio ‘Gym’. Ecco una vecchia foto pubblicata:

Innamorato della sua famiglia, Roberto pubblica spesso fotografie con i suoi nipotini chiamandoli ‘eredi’. Gli piace molto la natura, guardate questo incantevole post pubblicato:

“Into the wild, my place” scrive in inglese: significa “Nella natura, il mio posto“. Insomma, dal suo profilo Instagram si capisce molto di lui: intuibile anche il fatto che ci tenga molto ‘ai valori’. Come descrizione al profilo ha scritto “Se non hai valori, non vali niente”. Un giovane da un bellissimo aspetto, dal fisico statuario e da un dolce sorriso non potrà che attirare l’attenzione di qualche fidanzata concorrente di Temptation Island NIP: non ci resta che seguire le prossime puntate per scoprire a chi ‘ruberà il cuore’ Roberto La Torre!

Non ricordate le ‘fidanzate’ concorrenti? Le coppie di questa nuova edizione sono composte da Alberto e Speranza, Anna e Gennaro, Carlotta e Nello, Nadia e Antonio, Serena e Davide, Sofia e Amedeo. Quest’ultima coppia ha abbandonato il programma, uscendo insieme: lei ha scoperto un tradimento dopo poche ore dall’inizio del reality. Ha chiesto il falò di confronto e di riprovare a ricominciare.