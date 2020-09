Tale e Quale Show: nuove regole e nuovo regolamento.. ma soprattutto in studio qualcuno farà un grande ritorno, scopriamo di chi si tratta!

Manca ormai poco, anzi pochissimo al grande ritorno su Rai 1 del talent che vede personaggi noti nel mondo dello spettacolo immedesimarsi nei panni di grandi artisti del mondo musicale per competere con le loro grandi doti canore! Carlo Conti non sta più nella pelle ed insieme alla giuria composta dalla bravissima Loretta Goggi, il grande Giorgio Panariello ed il mitico Vincenzo Salemme. Su Rai 1 questa sera, adnrà in onda in prima serata la prima puntata di Tale e Qual Show. Come avrete letto da qualche anticipazione i concorrenti non saranno più 12, a concorrere infatti ci saranno solo 10 personaggi, che saranno rispettivamente 5 uomini e 5 donne. In questa edizione che fa il suo ritorno dopo il lockdown dei mesi precedenti, ci saranno sicuramente nuove regole da rispettare secondo il protocollo Anti Covid ed inoltre è stato stilato un nuovo regolamento per il sistema di voto, scopriamo quali sono. Ma soprattutto, sapete chi farà il suo grande ritorno in studio?.. Scopritelo con noi.

Tale e Quale Show nuove regole e grandi ritorni

Sembra proprio che il varietà Tale e Quale Show stia per fare il suo ritorno. E’ tutto pronto, ed i concorrenti sono pronti a vestire i panni dei grandissimi personaggi del mondo della musica, pronti a fare sfoggio del loro talento! Scopri qui chi sono i 10 concorrenti in gara. Si ritorna negli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma, dove per la messa in onda del programma è stato stilato un nuovo protocollo che prevede nuove regole da rispettare per garantire la messa in sicurezza di tutti coloro che vi parteciperanno. Parliamo delle norme anti Covid, come saprete nella maggior parte dei programmi televisivi che stanno facendo il loro ritorno in tv, la prima cosa che notiamo fare la differenza è l’assenza del pubblico. Ebbene si, anche in questo caso, il pubblico non sarà presente in studio. Per garantire inoltre la sicurezza dell’intero staff del dietro le quinte sono stati presi provvedimenti in merito al distanziamento fra le varie zone dietro il palcoscenico Rai. Cosa prevede invece il regolamento per il sistema di voto dei concorrenti? La giuria esprimerà il proprio voto a favore di ogni concorrente e questo voto stilerà la classifica dal migliore al peggior concorrente. Sarà la classifica stessa a decretare il vincitore della puntata. Le puntate in tutto saranno nove, e quindi per ogni puntata ci sarà una classifica. Alla fine tutte le classifiche saranno sommate, ed il concorrente che riporterà il voto maggiore, sarà il vincitore di Tale e Quale Show.

Ma.. chi sarà colui che farà il grande ritorno in studio questa sera? Ebbene, da Carlo Conti tornerà lui, Gabriele Cirilli. L’attore infatti dopo essere stato concorrente della prima edizione del varietà è stato successivamente confermato nel cast. Dopo due anni lontano dal programma, tornerà in studio con le sue spassosissime performance. Non ci resta che accendere la tv e sintonizzarci su Rai 1 per cantare insieme ai nostri Vip a Tale e Quale Show.