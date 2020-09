In una loro intervista, Sofia ed Amedeo hanno rivelato cos’è accaduto tra di loro subito dopo il loro falò di confronto a Temptation Island: colpo di scena.

Sono stati i veri e propri protagonisti indiscussi della prima puntata di Temptation Island, Sofia ed Amedeo. Giunti sull’isola delle tentazioni per mettere alla prova il loro amore che dura da circa 11 anni, i due giovani ragazzi hanno vissuto un percorso breve, ma intensissimo. Vi ricordate quando Alessia Marcuzzi, nel corso del suo intervento a ‘Verissimo’, ha specificato che una coppia ha subito abbandonato il docu-reality perché una delle sei fidanzate aveva scoperto un tradimento del suo compagno? Ecco, sono proprio loro. Sebbene la giovane Sofia ne avesse il sospetto dell’atto infedele, soltanto nel percorso televisivo ne ha avuto la conferma. E, badate bene, è stato il diretto interessato a confessare tutto ai suoi compagni di viaggio. Insomma, una scoperta davvero clamorosa, c’è da ammetterlo. E che, ovviamente, ha prontamente portato la ragazza a chiedere un falò di confronto al suo fidanzato. Alla fine dell’incontro, come raccontato in un nostro recente articolo, i due hanno deciso di uscire insieme dal programma. Anche se, come sottolineato anche dalla conduttrice, Amedeo non ne sembrava affatto convinto. Ma cos’è successo dopo?

Sofia ed Amedeo, cos’è successo dopo il falò a Temptation Island: colpo di scena

Appena scoperto del tradimento di Amedeo, Sofia ha voluto immediatamente incontrarlo. E così, nonostante il loro percorso a Temptation Island fosse iniziato davvero da pochissimi giorni, i due hanno deciso di chiarirsi. E, soprattutto, uscire dal programma insieme. Ecco, la domanda adesso sorge spontanea: cosa sarà successo subito dopo il loro falò di confronto? A rivelare ogni cosa sono i diretti interessati. Che, nel corso della loro intervista a ‘Uomini e Donne Magazine’, si sono raccontati senza troppi peli sulla lingua. Lo ha fatto, in primis, Amedeo. È proprio in quest’occasione, infatti, il giovane ragazzo ha ammesso di aver capito, dopo l’ammissione del tradimento, di amare la sua ragazza. E di aver davvero temuto di poterla perdere. ‘Mi sono reso conto di quanto fosse importante per me’, ha dichiarato il giovane alle pagine del magazine. Insomma, un vero e proprio colpo di scena, c’è da ammetterlo. Anche perché, come ricorderete, nel corso del falò finale, Amedeo non era affatto sicuro dei suoi sentimenti. E non ne aveva affatto fatto mistero. Tuttavia, sembrerebbe proprio che il peggio sia passato. Perché, a quanto pare, sembrerebbe che i due abbiano ritrovato il loro equilibrio.

Dal canto suo, Sofia ha ancora una volta ribadito la sua scelta di voler uscire mano nella mano con il suo compagno. ‘Ho capito che lo volevo nonostante i suoi errori’, ha dichiarato la giovane. Insomma, sembrerebbe proprio che la partecipazione al programma abbia centrato alla grande l’obiettivo, no?

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui