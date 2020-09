Tampetation Island è tornato e fin dalla primissima puntata ha regalato grandi emozioni e colpi di scena, ma, soprattutto, ci ha permesso di conoscere i single e le single che accompagneranno le sei coppie nel loro viaggio: scopriamo quindi qualcosa del tentatore Lorenzo Spolverato.

Temptation Island ha fatto il suo ritorno in prima serata su Canale 5 ed è fin dalla prima puntata abbiamo assistito ad un turbinio di emozioni e colpi di scena. il programma condotto dalla splendida Alessia Marcuzzi è un vero e proprio viaggio nei sentimenti per le coppie partecipanti. Sei fidanzati e sei fidanzate che hanno scelto di mettere alla prova il loro amore e la solidità delle loro relazioni vivendo ventuno giorno separati. Non è tutto: a rendere il tutto ancora più intrigante sono gli undici tentatori e le undici tentatrici con cui devono condividere il villaggio, ragazzi e ragazze bellissimi e pronti a mandare in confusione le tutte le certezze. Siamo all’ottava edizione di Temptation Island che si conferma uno di programmi più seguiti e apprezzati dal pubblico. Le coppie di fidanzati e fidanzate ci sono stati presentati durante la prima puntata, ma abbiamo avuto modo di iniziare a conoscere anche alcuni dei single e delle single di questa stagione. Scopriamo qualcosa di più riguardo a Lorenzo Spolverato: chi è il tentatore, la sua età, la sua carriera e le sue passioni.

Temptation Island: ecco chi è il tentatore Lorenzo Spolverato

Tra gli undici single che accompagneranno le fidanzate nel loro viaggio nell’amore troviamo il tentatore Lorenzo Spolverato, un bel ragazzo bruno e dagli occhi scuri e intensi. Per le informazioni che siamo riusciti a reperire, pare che il single sia originario di Milano, ha ventitré anni e si è cimentato nella carriera di modello prima di approdare a Temptation Island. Il suo profilo Instagram conta più di tredicimila follower e il giovane ama postare immagini del suo lavoro e della sua vita personale. Tra le sue passioni troviamo la lettura, pare prediliga le biografie. Interessato al cinema e anche all’arte e, ovviamente, al mondo dello spettacolo, Lorenzo Spolverato si presenta come un giovane maturo e con le idee molto chiare. Amante degli animali, il tentatore di Temptation Island ha un pitbull che adora e che chiama in modo affettuoso “la sua bambina”. Il giovane si è mostrato particolarmente sensibile al tema della tutela degli animali, quando ha postato una foto sul suo profilo Instagram in cui raccontava di aver visto un video che lo ha molto infastidito. Nelle immagini, un uomo trascinava il suo cane per diversi metri legato alla propria auto. Lorenzo Spolverato ha scritto un messaggio molto amaro in cui spiegava di non riuscire a capire come qualcuno possa far del male ad un animale o come si possa trovare il coraggio di abbandonare un cane. Il suo post si concludeva con un ammonimento riguardo alla cattiveria di coloro che fanno soffrire queste povere creature innocenti. Di seguito, il messaggio.

Il tentatore Lorenzo Spolverato sembra un ragazzo molto sensibile e non vediamo l’ora di scoprire quali emozioni ci regalerà a Temptation Island.