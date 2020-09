Un’ex amatissima corteggiatrice di Uomini e Donne ha pubblicato il suo primo libro: splendido annuncio a sorpresa per tutti i suoi followers.

Lo abbiamo già detto in diverse occasioni: Uomini e Donne è un ottimi trampolino di lancio. Non soltanto perché, come è accaduto a diverse e tantissime coppie, si ha la possibilità di incontrare l’amore vero e quello con la ‘A’ maiuscola, ma anche perché si ha l’opportunità di realizzare i propri sogni anche dal punto di vista professionale. È il caso, ad esempio, di questa ex amatissima corteggiatrice. Che, dopo la sua partecipazione al programma, non soltanto si è fidanzata e, ancora adesso, è super innamorata, ma ha anche cavalcato l’onda del successo. Attualmente, infatti, è un’influencer affermata e super seguitissima, ma non solo. Proprio pochissime ore fa, attraverso il suo canale social ufficiale, la giovanissima ha annunciato l’uscita del suo primo libro. Ebbene si. È proprio così. Ma di chi parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice annuncia il suo primo libro: di chi si tratta

Dopo Giulia De Lellis, Valentina Dallari e Ludovica Valli, anche un’altra ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha annunciato l’uscita del suo primo libro. Stiamo parlando della bellissima e giovanissima Camilla Mangiapelo. Giunta nel dating show di Canale 5 come corteggiatrice di Riccardo Gismondi, non soltanto la romana ha incontrato l’uomo della sua vita, ancora adesso, infatti, la coppia è super innamorata e felice, ma ha avuto anche la possibilità di intraprendere un nuovo percorso lavorativo. Attualmente, come dicevamo precedentemente, la Mangiapelo è un’affermata ed apprezzatissima influencer, ma da adesso anche una scrittrice. A dare questo splendido annuncio a sorpresa a tutti i suoi followers è stata la diretta interessata. Che, proprio pochissime ore fa, non è stata più nella pelle. Ed ha voluto comunicare questa importante novità a tutti i suoi sostenitori.

‘Più di ieri, meno di domani’, è proprio questo il titolo del libro che, pochissime ore fa, Camilla Mangiapelo ha voluto annunciare ai suoi sostenitori. Da come dichiarato dalla diretta interessata, questo romanzo non è altro che un racconto del tutto personale dalla romana. ‘Ho deciso di parlarvi di me, entrando nel vivo delle esperienze più importanti che ho vissuto o che mi hanno segnata per sentirvi’, ha detto la Mangiapelo. Una grossissima novità, da come si può chiaramente immaginare. E che, in un vero e proprio batter baleno, ha reso entusiasti tutti i suoi ammiratori. Prontamente ed immediatamente, il post in questione è stato letteralmente bombardato di likes e di messaggi di congratulazioni.

Cosa aspettate? Correte a comprarlo, no?

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui