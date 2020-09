Uomini e Donne, arriva il primo vero scontro tra le due troniste Jessica e Sophie: il web si scatena e non risparmia la propria opinione inaspettata…

Nuovi litigi, nuove conoscenze a ‘Uomini e Donne’, che stanno già bucando l’interesse del pubblico a casa. In particolare, il nuovo studio e le nuove modalità di svolgimento del programma, stanno incuriosendo moltissimo il pubblico a casa. Ma c’è da dire che l’interesse maggiore è per i nuovi protagonisti del programma di Maria De Filippi. Oltre ai nuovi tronisti, ovviamente, ci sono anche dei vecchi protagonisti, che continuano a tener banco e che fanno molto incuriosire. Tra i volti nuovi, sicuramente, quelli che si sono più distinti, sono Jessica e Sophie. Entrambe per questioni legate al loro aspetto, ma si sa, a volte l’aspetto inganna. In particolar modo, il web si sta ricredendo su entrambe le troniste, che inizialmente avevano dato un’impressione diversa di se. E oggi, dopo l’ennesimo scontro, non scontro, il web si è schierato apertamente a favore di una delle due.

Uomini e Donne, scontro tra le due troniste: il web si scatena

In particolar modo, oggi pomeriggio c’è stato un alterco tra Jessica, il suo corteggiatore Davide e l’altra tronista Sophie. Nello specifico, il corteggiatore aveva dichiarato durante l’esterna, che avrebbe voluto fare qualche domanda a Sophie, nonostante non sia sceso per corteggiare lei. Oggi, mentre la 18 enne si trova al centro dello studio con il suo corteggiatore Facundo, Jessica ammette di essere curiosa di scoprire cosa Davide vorrebbe chiederle. Dal canto suo, Davide confessa che uscirebbe in esterna con Sophie, solo se gli venisse chiesto, ma solo per curiosità. Ma la Codegoni fa subito sapere di non avere alcuna intenzione di mettersi tra Jessica e Davide.

Il discorso del corteggiatore non viene affatto apprezzato dalla tronista che gli risponde piccata: “Sei a fare il corteggiatore mio. Non è nei panni di poterlo fare, perché altrimenti se ne va“. Questo perché lui sarebbe un corteggiatore, non un tronista. Discorso che non è per niente piaciuto al pubblico, che ha deciso quindi di remarle contro. Come potete ben leggere dai commenti sotto il post qui sopra, il pubblico inizia a non vedere di buon occhio la tronista, che risulterebbe forze troppo piena di sé, secondo qualcuno. Molti invece apprezzano la Codegoni, che invece sta dimostrando grande umiltà e maturità per i suoi 18 anni appen compiuti.