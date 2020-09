Valentina Vignali sgambatissima sul suo profilo instangram: spunta un ‘dettaglio’ shock, lo notano tutti.

Valentina Vignali è una giocatrice di basket professionista ma anche modella e influencer, è conosciuta anche per aver partecipato come concorrente al Grande Fratello 16. Nella casa più spiata d’Italia si è fatta certamente notare, non solo per la sua bellezza tanto portentosa, ma anche per il suo bel caratterino. Per quanto riguarda la sua vita privata, è stata fidanzata per 4 anni con il collega Stefano Laudoni, i due si sono lasciati in modo abbastanza burrascoso, infatti, Valentina ha detto più volte di essere stata tradita dall’uomo. Anche nella casa del Grande Fratello ha sostenuto con fermezza che il tradimento c’è stato, e che lei dopo aver scoperto il fatto ha attraversato un periodo difficile, che poi ha superato alla grande. Attualmente ha ritrovato l’amore accanto a “Lollo” ovvero Lorenzo Orlandi. I due sembrano essere tanto affiatati, com’è evidente dagli scatti che postano sui rispettivi profili. Oggi Valentina è molto felice, in passato è stata criticata per il suo aspetto, ma nelle foto che l’influencer pubblica di recente, appare visibilmente dimagrita. Di recente una foto comparsa sul suo instangram ha scatenato diversi commenti, infatti, c’è un dettaglio che non è passato certamente inosservato. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Valentina Vignali sgambatissima: il dettaglio che tutti hanno notato

La nota influencer Valentina Vignali è anche una giocatrice di Basket professionista, infatti, mostra spesso scatti della sua passione nonchè lavoro. E’ diventata in particolar modo nota dopo aver partecipato al Grande Fratello 16, spiccando tra le personalità più influenti della casa più spiata d’Italia. Valentina ha ammesso di essere stata tradita dal suo ex fidanzato, Stefano Laudoni, ma che oggi è molto felice accanto al suo attuale compagno Lorenzo Orlandi. Valentina Vignali ha anche confessato di aver sconfitto un cancro alla tiroide, nel 2012. Ha ammesso che questa esperienza l’ha resa più forte ma l’ha anche tanto provata. Valentina aggiorna spesso i suoi migliaia di follower con i suoi scatti quotidiani e anche sensuali. Di recente ha pubblicato uno scatto che ha acceso la curiosità dei suoi fan: il ‘dettaglio‘ che non è sfuggito.

Valentina Vignali di recente ha postato una foto davvero particolare, dove appare allo specchio mentre si fotografa, bellissima certamente, un fisico da far invidia a chiunque, ma c’è un dettaglio che ha colpito i suoi fan. Infatti, la foto ha conquistato in poco tempo migliaia di like, ma anche acceso una forte curiosità. Dai commenti è possibile chiaramente capire il ‘dettaglio’ che non è passato inosservato, infatti, in molti si son chiesti dove fosse seduta la bella influencer.

Lo scatto è molto ambiguo, sembra quasi che la donna sia seduta sul nulla, come sospesa nell’aria, o almeno in appoggio solo sulle sue gambe. Valentina ha anche dato una risposta ai tanti dubbi social e alla domanda corrente “Dove sei seduta?“, ha commentato con un “comoda sul materasso”. Ecco svelato il dettaglio che ha tanto colpito il web, sempre attento ed indagatore.

