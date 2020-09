Anticipazioni della seconda puntata di Verissimo di Sabato 19 Settembre: a raccontarsi per la prima volta a Silvia Toffanin sarà proprio lui.

Dopo l’incredibile successo della prima puntata di Verissimo, andata in onda Sabato 12 Settembre, la simpaticissima Silvia Toffanin si appresta a regalare un altro appuntamento davvero imperdibile. Sono anni, ormai, che la moglie di Pier Silvio Berlusconi è al timone del famoso programma di Canale 5. E, soprattutto, sono anni che, settimana dopo settimana, l’ex letterina di Passaparola registra dei successi davvero incredibili a livelli di ascolti. Sarà per la sua immensa bravura e professionalità, ma anche per l’enorme vastità di ospiti che sono soliti ad alternarsi nello studio di Cologno Monzese. Ecco, a proposito di questo, cosa ci dicono le anticipazioni della puntata di domani? Come rivelato dall’ultimo post condiviso sulla pagina social ufficiale del programma, per la prima volta in assoluto, a raccontarsi alla bella Silvia ci sarà proprio lui. Di chi parliamo? Vi sveliamo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, è un personaggio molto amato e conosciuto.

Anticipazioni seconda puntata di Verissimo: ci sarà proprio lui

Dopo aver annunciato la presenza di Gaia Gozzi, giovanissima promessa della musica ed ultima vincitrice di Amici, è stato annunciato il nome di un altro ospite previsto per la seconda puntata di Verissimo. A darcene notizia è stato il profilo social ufficiale del programma. Proprio pochissime ore fa, infatti, sono state ufficializzate nuove anticipazioni. Non soltanto, quindi, ci sarà la cantante ed Alessia Marcuzzi, reduce dal successo della prima puntata di Temptation island, ma ci sarà anche lui: Tomaso Trussardi. Ebbene si. Per la prima volta in assoluto, come dichiarato anche dal post in questione, il marito di Michelle Hunziker si racconterà alla bellissima Silvia Toffanin.

Non soltanto, quindi, Gaia Gozzi ed Alessia Marcuzzi, ma anche Tomaso Trussardi e tanti altri ancora: sono proprio questi alcuni degli ospiti della seconda puntata di Verissimo. Insomma, sembrerebbe proprio che l’appuntamento di domani, Sabato 19 Settembre, sarà davvero imperdibile. Noi non vediamo l’ora di vederlo, voi?

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui