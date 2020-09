Sapevate che ogni segno ha un modo diverso di mettere in atto una vendetta e che lo zodiaco influirebbe sul modo di vendicarsi di ognuno di noi? Ecco come.

Si dice che sia sbagliato vendicarsi pur avendo subito un torto e che sia più saggio perdonare: eppure, a volte resistere al piacere della vendetta non è per nulla facile, soprattutto se l’ingiustizia ricevuta ci ha fatto davvero tanto male. Ciascuno di noi ha in merito i suoi codici etici e i suoi limiti personali: dipende un po’ dal carattere, un po’ dalle esperienze vissute e, non ci crederete, anche un po’ dalle stelle! Pare infatti che il segno zodiacale di appartenenza incida sulla modalità attraverso cui siamo abituati a ‘regolare i conti’ col nemico. Scopriamo allora come si vendicano i vari segni e vediamo se vi trovate d’accordo con queste teorie.

Zodiaco, la vendetta preferita di ciascun segno

ARIETE: per loro la vendetta è qualcosa da consumare all’istante, senza stare a fare troppe macchinazioni. Ciò li porta spesso però ad esagerare perché la loro vendetta talvolta non è commisurata al torto ricevuto. Questa loro caratteristica può danneggiare seriamente rapporti che, tutto sommato, potrebbero essere salvati.

TORO: tutto l’opposto fanno i torellini, i quali preferiscono riflettere e sanno aspettare l’occasione giusta per ottenere vendetta, anche perché hanno buona memoria.

GEMELLI: i nativi di questo segno non amano molto pianificare e ciò vale anche per la vendetta. Ma se avete la sfortuna di fare loro un torto nel momento sbagliato, saranno dolori! Quando decidono di vendicarsi, i Gemelli sono molto plateali e possono avere reazioni davvero violente.

CANCRO: essendo molto emotivi, i cancerini ci restano davvero malissimo se qualcuno li ferisce profondamente. Perciò, lì per lì tendono a chiudersi in loro stessi per un po’ e sfruttano questo tempo per pianificare la vendetta, che di solito è molto ma molto elaborata.

LEONE: se si sentono feriti o traditi, i nativi del Leone diventano freddi e spietati. Si impegnano molto affinché la vendetta risulti il più subdola possibile.

VERGINE: la Vergine è solita fare sfuriate immediate quando si sente ferita o quando ritiene che qualcuno le abbia mancato di rispetto. Sbollita la rabbia, però, non pensate che il male ricevuto venga dimenticato: questo segno pianifica vendette imprevedibili e pericolose.

BILANCIA: non è facile prevedere la reazione dei nativi Bilancia ad un’ingiustizia subita. Di solito tendono a risolvere quasi subito la questione e anche con classe. Raramente, però, può succedere che arrivino addirittura a tramare una vendetta molto sottile e crudele.

SCORPIONE: eccoci arrivati ai professionisti dello zodiaco in quanto a vendetta. Per gli Scorpioncini, ricevere un torto è una vera dichiarazione di guerra e sono capaci di attendere anche anni per mettere in pratica il loro piano.

SAGITTARIO: se c’è un problema, i Sagittari preferiscono risolverlo subito, non amano appesantire il loro stato d’animo con progetti vendicativi. Perciò, quando si sentono feriti, fanno una sfuriata o cominciano a fare tanti dispetti e, a quanto pare, questo per loro è una vendetta sufficiente.

CAPRICORNO: ai nativi Capricorno non piace avere fretta neanche per ripagare uno smacco subito. Quindi, inizialmente si chiuderanno in loro stessi e metteranno a punto una strategia di vendetta, ma senza sprecare troppe energie e con una calma serafica.

ACQUARIO: amanti della serenità e della libertà, gli appartenenti a questo segno non pensano minimamente a vendicarsi. Per loro, impiegare tempo a progettare una vendetta è uno spreco inutile, perciò lasciano tutto nelle mani del tempo.

PESCI: con il loro spiccato intuito e loro grande empatia, i Pesci sono capaci di sfruttare queste loro doti anche in senso negativo. Se qualcuno fa loro del male, cercano di capirne le debolezze per poi andare a colpire proprio in quei punti.

Ritenete veritiera questa classificazione in base allo zodiaco? Vi ci rispecchiate in linea di massima o proprio per niente?

