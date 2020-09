Alimenti, congelarli due volte è pericoloso: scopriamo perché

Congelare due volte gli alimenti è pericoloso per la salute: quali sono le ragioni alla base di questa regola nota a tutti? Scopriamolo!

Usufruire del freezer per congelare il cibo è un’abitudine ormai diffusa e che ha i suoi vantaggi: in questo modo si evitano sprechi quando qualcosa a tavola non viene consumato oppure ci si può anticipare cucinando per i giorni successivi e conservando le pietanze preparate. E’ bene non dimenticare però che anche la tecnica si congelazione ha delle regole e dei divieti che bisogna assolutamente rispettare, perché altrimenti si corrono gravi rischi per la salute. Ad esempio, come tutti sanno, non si devono mai ricongelare gli stessi alimenti due volte. Ma perché? Cosa si rischia se si trasgredisce questa regola? Scopriamolo insieme!

Ricongelare gli alimenti: quali sono i rischi per la salute

La rivista Focus ci spiega infatti che alla base di questa “legge” ci sono due motivi molto validi. Innanzitutto, quando gli alimenti vengono scongelati, i batteri che nel freezer erano diventati inattivi acquistano di nuovo carica e cominciano a moltiplicarsi. Perciò il cibo scongelato va consumato subito: congelarlo di nuovo e poi riutilizzarlo porterebbe ad una quantità enorme di batteri che aumenterebbero ogni volta che si ripete il procedimento. Il secondo motivo invece è questo: durante il congelamento, le cellule degli alimenti possono subire delle modifiche dovute ai cristalli di ghiaccio che si possono formare. Queste modifiche provocano una perdita di proteine, vitamine ed altre sostanze nutritive. Ciò accadrebbe ad ogni nuovo congelamento e quindi, se ricongelati più volte, gli alimenti diventerebbero sempre più poveri di valori nutritivi.

Interessante scoprire il perché di una regola che ci viene insegnata fin da piccoli e che vi invitiamo a tenere sempre a mente per evitare di correre gravi rischi per la salute. Continuiamo pure tranquilli a sfruttare la comodità che il freezer rappresenta ma cerchiamo di non essere mai superficiali.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui