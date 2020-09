Barbara D’Urso e Alfonso Signorini, la lite: indiscrezione clamorosa, ecco cosa sarebbe successo tra i due conduttori, l’incredibile retroscena.

Barbara D’Urso e Alfonso Signorini hanno litigato di nuovo? E’ questa la domanda che si stanno ponendo in tantissimi negli ultimi giorni. I due conduttori avevano annunciato la ‘pace’ alcuni mesi fa, ma ora, stando ad alcune clamorose indiscrezioni, la situazione sarebbe cambiata e tra di loro sarebbe sceso nuovamente il gelo. I due si erano ritrovati dopo alcune vecchie incomprensioni che avevano messo fine alla loro amicizia. Ma alcune ‘frecciatine’ dei giorni scorsi, aggiunte all’indiscrezione lanciata da Dagospia, fanno pensare che i loro rapporti si siano nuovamente interrotti. Proviamo a ricostruire tutta la vicenda e a scoprire cos’è successo nel dettaglio.

Barbara D’Urso e Alfonso Signorini, la lite: clamorosa indiscrezione, ecco l’incredibile retroscena che è spuntato

Alfonso Signorini e Barbara D’Urso sono stati grandi amici in passato, ma poi si sono allontanati per alcune incomprensioni. Alcuni mesi fa avevano annunciato di essere tornati in buoni rapporti, ma ora le cose sembrerebbero cambiate di nuovo. Il noto portale Dagospia, sempre super informato su quello che accade nel mondo dello spettacolo, ha annunciato che tra i due è calato nuovamente il gelo, a causa, forse, di una ‘diatriba professonale’. Prima ci sono state le dichiarazioni di Signorini, che in un’intervista a Libero Quotidiano ha detto di essere lontano dal modo della D’Urso di fare televisione. A queste ha replicato la conduttrice, lanciando una ‘frecciatina’ al collega durante la diretta di Pomeriggio 5 e sottolineando che gran parte dei concorrenti del Grande Fratello Vip arrivano proprio dai suoi programmi. Ora, Dagospia ha aggiunto ulteriori dettagli su questo scontro a distanza, svelando un particolare retroscena, che non tutti conoscevano. Stando al portale di Roberto D’Agostino, i loro rapporti si sarebbero di nuovo raffreddati dopo che Barbara avrebbe rischiato di essere sostituita nel suo ruolo di ‘signora della domenica’, proprio da Signorini, per il quale si pensava a uno speciale domenicale sul Grande Fratello Vip.

“Qualche giorno fa Carmelita, all’invito di una giornalista a commentare le voci su una sostituzione domenicale, con accenno a Signorini, aveva risposto ‘no comment’. Tutta colpa di questa ‘domenica bestiale’?”, si legge su Dagospia.

Secondo il sito di D’Agostino, insomma, questa ‘diatriba professionale‘ potrebbe essere il motivo della nuova lite tra i due conduttori. Per ora i diretti interessati non si sono espressi in merito. Voi cosa pensate di questi rumors?