Elisabetta Canalis costretta a fuggire da Los Angeles: “L’aria è tossica”

La bellissima Elisabetta Canalis ha condiviso nelle sue storie di Instagram l’annuncio di essere stata costretta a fuggire da Los Angeles: “L’aria è tossica” ha spiegato.

La bellissima Elisabetta Canalis risiede ormai in modo stabile negli Stati Uniti, insieme al marito, il chirurgo Brian Perri e alla loro splendida figlia, la piccola Skylar Eva. Di recente, la modella e showgirl è tornata in Italia per una vacanza rilassante in compagnia della famiglia per poi fare ritorno a Los Angeles, la città in cui abita. Proprio da Los Angeles la nostra Elisabetta Canalis è stata costretta a fuggire: “L’aria è tossica”, ha spiegato in una serie di storie condivise sul suo profilo Instagram. Cosa è accaduto? Scopriamolo. A quanto pare in California si sono susseguiti una serie di incendi che hanno resa l’aria irrespirabile e moltissimi residenti si sono affrettati a lasciare la città. Nei suoi post, Elisabetta Canalis ha raccontato che il marito, essendo un medico, è rimasto in città per aver cura dei suoi pazienti e che raggiungerà presto moglie e figlia.

Elisabetta Canalis fugge da Los Angeles, ma arriva anche il terremoto

Nonostante si sia allontanata da Los Angeles, la città in cui abita con il marito e la figlia, Elisabetta Canalis ha continuato ad aggiornare i fan tramite il suo profilo Instagram e ha spiegato che la situazione non si è ancora placata. Pare, infatti che la notte stessa dell’allontanamento si sia verificata anche una scossa di terremoto di grado 4.5, che ha messo in allarme i cani della showgirl. Sono stati giorni di fuoco, dunque, per la bellissima Elisabetta Canalis che è seguitissima sui social e, per fortuna, rassicura i suoi fan con le storie su Instagram. Ovviamente, ci auguriamo che gli incendi in California siano presto sotto controllo e la modella possa fare ritorno a casa in tutta sicurezza.

Continueremo a seguire Elisabetta Canalis per altri aggiornamenti.