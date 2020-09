Non c’è pace per la splendida Elisabetta Canalis, già costretta a vivere un momento terribile a causa degli incendi che hanno avvolto Los Angeles: “Ci mancava questa”. Scopriamo cosa è accaduto.

La bellissima Elisabetta Canalis è la protagonista di un momento terribile che sembra non voler dare pace: dopo una serie di incendi scoppiati in California, negli Stati Uniti, dove la showgirl risiede ormai in maniera stabile, arriva un’altra calamità. Elisabetta Canalis vive in America ormai da diversi anni, dove si è trasferita per seguire il marito, il chirurgo Brian Perri e dove sta crescendo la loro meravigliosa figlia, la piccola Skylar. Di recente, alcune storie condivise sul profilo Instagram della showgirl hanno messo in allarme i fan, preoccupatissimi: una serie di incendi ha sconvolto la città di Los Angeles, dove Elisabetta Canalis abita, e hanno reso l’aria irrespirabile, tossica al punto da costringere la modella a lasciare la metropoli. Tuttavia, le brutte notizie non finiscono qui, poiché, nella notte successiva, una nuova calamità di è abbattuta sulla zona in questione mandando nel panico i residenti: scopriamo di più

Elisabetta Canalis, momento terribile: un’altra calamità dopo gli incendi

Dopo essersi allontanata da Los Angels con la figlia e alcuni amici, mentre il marito rimaneva in città in quanto medico e responsabile dei suoi pazienti, Elisabetta Canalis si è ritrovata ad affrontare un altro brutto momento. Proprio nella notte, infatti, una scossa di terremoto di grado 4.5 ha allarmato i residenti mandandoli nel panico. Tramite il suo profilo Instagram, dove tiene aggiornati i suoi follower, Elisabetta Canalis ha spiegato che i suoi cani si sono agitati in modo particolare a causa della scossa che è stata avvertita in modo prepotente. Per fortuna, al momento sembra che non ci siano stati danni e la bella showgirl continua a rassicurare tutti coloro che la seguono tramite i social. Speriamo che questo momento terribile si concluda al più presto e che Elisabetta Canalis possa fare ritorno a Los Angels in tutta sicurezza.