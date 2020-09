GF Vip, il concorrente scoppia in lacrime improvvisamente: cosa è successo in giardino qualche ora fa.

Il Grande Fratello Vip è iniziato da meno da una settimana, ma i colpi di scena nella Casa più spiata della tv sono stati già tantissimi. Nella puntata in onda ieri 18 settembre, la seconda di questa edizione, hanno fatto il loro ingresso gli altri concorrenti ufficiali, unendosi a chi era già entrato nella casa nella puntata iniziale di lunedì. Il cast ora è al completo e il gioco entra sempre più nel vivo! Non mancano, però, momenti di sconforto. Come quello che ha vissuto qualche ora fa Massimiliano Morra, l’attore che è entrato nella Casa lunedì. Seduto in giardino, il concorrente scoppia in lacrime improvvisamente. Scopriamo di chi si tratta e cosa è accaduto.

Seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —-> CLICCA QUI

GF Vip, il concorrente scoppia in lacrime improvvisamente: attimi di sconforto per Massimiliano Morra

Attimi di commozione nella casa del Grande Fratello Vip. Nello specifico, Massimiliano Morra si è lasciato andare ad quello che sembra essere a tutti gli effetti un pianto liberatorio. In giardino, l’attore si asciuga le lacrime, mentre si trova seduto. Poco distante, c’è Dyane Mello, con la quale scambia qualche parola. “Troppa gente, mamma mia. Mi sento spaesato! Siamo troppi…”. La modella si trova d’accordo con lui e aggiunge: “Troppa confusione, non riesco neanche ad avere una conversazione”. L’attore ammette che si tratta soltanto del primo giorno in cui nella casa vive il gruppo al completo e che, quindi, la situazione potrebbe migliorare nei prossimi. Ma, al momento, la troppa confusione sembra non fare molto piacere al concorrente. Sarà questo il motivo delle sue lacrime?

Nella Casa, Massimiliano ha incontrato anche la sua ex Adua Del Vesco, con cui ha interrotto una relazione circa cinque anni fa. Ma, nonostante il tempo trascorso, l’attrice sembra non avere ancora dimenticato il dolore di quel periodo e, infatti, il primo confronto tra i due ex non è stato del tutto pacifico. Cambierà qualcosa nel corso dell’esperienza al GF Vip?

Staremo a vedere! Massimiliano Morra, inoltre, è uno dei due nominati di questa settimana, insieme a Fausto Leali. Uno dei due dovrà quindi abbandonare la casa proprio all’inizio dell’avventura. E voi, chi salvereste tra i due nominati?