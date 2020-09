GF Vip, confessione inaspettata di Tommaso Zorzi: la reazione di Patrizia De Blanck non passa inosservata, la contessa perde le staffe, ecco i dettagli.

Il Grande Fratello Vip sta entrando sempre più nel vivo e cominciano a delinearsi anche le prime dinamiche all’interno della casa. Una delle protagoniste assolute è senza dubbio la contessa Patrizia De Blanck, che è un vero e proprio vulcano e sta regalando continue ‘perle’ in questi primi giorni di permanenza nella casa più spiata d’Italia. Il suo carattere senza freni e soprattutto senza peli sulla lingua, l’ha resa una delle maggior prtagoniste delle prime due puntate del programma, durante le quali si è parlato moltissimo di lei. Ieri, ad esempio, la contessa è stata l’unica a non alzarsi in piedi per salutare Maria Teresa Ruta e sua figlia Guenda Goria al loro ingresso nella casa, e ha poi spiegato il motivo senza troppi fronzoli. Non solo però, perché la De Blanck è stata anche protagonista di una telefonata imperdibile con Alba Parietti, che ha chiamato in diretta per salutare suo figlio Franco Oppini e rispondere alle dichiarazioni della contessa sul suo conto. Insomma, l’‘uragano De Blanck’ si è abbattuto sulla casa e poco fa lo ha dimostrato ancora una volta. Dopo una confessione inaspettata di Tommaso Zorzi, infatti, Patrizia ha perso nuovamente le staffe, reagendo in modo molto forte: ecco i dettagli della vicenda.

GF Vip, Tommaso Zorzi fa una confessione inaspettata e Patrizia De Blanck perde le staffe: ecco i dettagli della vicenda

Tommaso Zorzi è uno dei maggiori protagonisti del Grande Fratello Vip, dove sta mostrando la sua simpatia e la sua tagliente ironia. Insieme a lui c’è anche Patrizia De Blanck, che è davvero un vulcano di energia ed è sicuramente uno dei concorrenti più in vista nella casa. Dopo un inizio non facilissimo, ora i due sono grandi amici, ma poco fa la contessa ha avuto una reazione forte proprio contro Zorzi. Tutto è nato dal fatto che Tommaso in questi giorni ha confessato di essere molto ipocondriaco. Poco fa la contessa ha cominciato a prenderlo in giro, dicendogli che lo vedeva particolarmente pallido. “Grazie, così mi aiuti”, ha risposto ironicamente Zorzi. A questo punto il ‘ciclone De Blanck’ è partito e ha perso le staffe: “Basta, la devi smettere di fare il rompi p***e con questa storia dell’ipocondria. Ci vuole qualcuno che ti scuota. Stai sempre a pensare a come sei, se sei bianco, grigio. Fai schifo, basta!”, ha detto la contessa, tra le risate dei presenti.

“Sei un bel ragazzo, la devi smettere con questa ipocondria, se rimani tanto tempo qui ci penso io a te”, ha poi concluso. Cosa ne pensate dell’accaduto?