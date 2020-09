GF Vip, duro scontro in giardino: “Che domanda è?”, volano parole forti tra i due concorrenti, ecco cosa è accaduto.

Gli animi si scaldano sempre di più, nella casa del GF Vip 5! Il reality è iniziato solo da qualche giorno, ma i colpi di scena sono stati già tantissimi. E, a quanto pare, anche le liti non si fanno attendere. Dopo il battibecco di qualche ora fa a tavola, Tommaso Zorzi e Franceska Pepe sono entrati di nuovo ‘in conflitto’. Stavolta durante una chiacchierata in giardino, che in poco tempo si è trasformata in una nuova discussione tra i due concorrenti! Il motivo? Una domanda di troppo! Scopriamo cosa è accaduto nel dettaglio.

GF Vip, duro scontro in giardino: “Che domanda è?”, volano parole forti tra Tommaso Zorzi e Francesca Pascale

Nuovo scontro nella Casa del GF Vip! E sempre tra gli stessi concorrenti! Tommaso Zorzi e la nuova arrivata Franceska Pepe non sembrano affatto andare d’accordo. Se la prima lita è scoppiata a causa di una domanda sul lavoro, ora è il concorso di Miss Europa ad aver acceso gli animi. La modella infatti spiega di aver vinto Miss Europa e alla domanda di Zorzi: “Dove lo fanno Miss Europa”, la Pepe risponde: “A Beirut, che non è in Europa. E quindi?”. Quel “quindi” non suona bene a Tommaso che replica: “Tesoro ti ho fatto una domanda, non è che ogni volta che ti faccio una domanda fai così. Che domanda è “E quindi?””. Secondo Tommaso, Franceska ha risposto così poiché pensava che la domanda di Zorzi avesse un secondo fine. Ma la Pepe si giustifica: “Ti ho fatto solo una domanda”. Insomma, un battibecco senza fine, quello tra Tommaso e Franceska, che a quanto pare non diventeranno affatto amici.

E voi, che idea vi siete fatti dei concorrenti del Grande Fratello Vip? Avete giù un preferito tra i numerosi vipponi della Casa più spiata della tv?