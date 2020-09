Il GF Vip è ufficialmente iniziato ieri per la talentuosa Myriam Catania, ma poco dopo la fine della messa in onda è scoppiata in lacrime: lascerà anche lei la casa?

L’ingresso di Myriam Catania al GF Vip è stata un’esplosione di energia. La bellissima e talentuosa doppiatrice ha rivelato di essere molto emozionata e, prima di entrare, ha ricevuto un video-messaggio di incoraggiamento da parte della zia e della mamma che l’hanno fatta commuovere. Alfonso Signorini, conduttore di questa edizione, ha anche chiesto a Myriam Catania cosa le avesse consigliato l’ex marito, l’attore Luca Argentero e la giovane ha spiegato che è stata messa in guardia riguardo la fatto che ci saranno momenti splendidi e momenti difficilissimi. E così è stato fin sa subito. Dopo aver chiacchierato con gli altri concorrenti ed essersi ambientata nella casa più spiata d’Italia, la dolce Myriam Catania ha avuto un momento di profondo sconforto e si è isolata in giardino sotto una coperta, in lacrime.

Myriam Catania in lacrime, lascerà il GF Vip?

Myriam Catania è scoppiata in lacrime nel giardino della casa del GF Vip, presa dalla forte nostalgia per la lontananza dal figlio. Il mattino successivo, ritrovatasi attorno al tavolo da pranzo con gli altri coinquilini, la doppiatrice ha spiegato che avere gli altri concorrenti intorno le da’ forza poiché loro possono capire come si sente. Di nuovo, Myriam Catania si è ritrovata a piangere, ma, stavolta, a sostenerla c’erano gli altri inquilini che le hanno detto di non preoccuparsi, poiché è normale avere una reazione del genere soprattutto i primi giorni. In particolare, Matilde Brandi, che, come lei, ha due bimbe fuori dalla casa del GF Vip, l’ha rassicurata con calore cercando di placare le sue ansie per il figlio. Speriamo davvero che Myriam Catania riesca a superare questo momento di sconforto e che non lascerà il programma.

Tutti i fan sono pronti a dare il loro sostegno alla splendida Myriam Catania!