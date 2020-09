Nel corso della diretta del 18 Settembre anche Francesco Oppini ha fatto il suo ingresso in casa e sua madre Alba Parietto ha fatto irruzione in diretta.

Insieme ad Elisabetta Gregoraci e tanti altri ancora, anche Francesco Oppini ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip nel corso della seconda puntata andata in onda Venerdì 18 Settembre. Il giovane figlio di Alba Parietti e Franco Parietti era davvero desideroso di entrare nella casa più spiata d’Italia. E non lo aveva affatto nascosto. Eppure, appena varcata la soglia rossa è stato il protagonista di un vero e proprio colpo di scena. Sappiamo benissimo che, ad inizio puntata, sono state mandate in onda tutte le rivelazioni più ‘piccanti’ della contessa Patrizia De Blanck. Ecco, se Maria Teresa Ruta è stata definita ‘una gran r*******i’, la bellissima Parietti, invece, è stata definita come ‘stronza’. Ecco. È proprio per questo motivo che, appena visto l’ingresso di suo figlio, la simpaticissima Alba ha fatto letteralmente irruzione in diretta. Ecco cos’è successo esattamente.

GF Vip, Alba Parietti irrompe in diretta dopo l’ingresso di Francesco Oppini in casa

Appena entrato nella casa del Grande Fratello Vip, Francesco Oppini è stata il protagonista di un vero e proprio colpo di scena. Aveva appena salutato tutti i suoi coinquilini quando, inaspettatamente, Alfonso Signorini ha interrotto i convenevoli ed ha dato il benvenuto alla bellissima Alba Parietti. È entrata nella casa anche lei? Purtroppo no, dobbiamo ammetterlo. Ugualmente, però, l’ex opinionista de L’isola dei Famosi è voluta intervenire in diretta televisiva tramite collegamento telefonica. Ovviamente, le sue prima parole sono state rivolte a Patrizia De Blanck. Che, pochissimi giorni fa, l’ha definita ‘stronza’. Ma poi, ovviamente, non è sono affatto mancate alcune parole per suo figlio.

Nel corso della seconda puntata del Grande Fratello Vip, da come si può chiaramente immaginare, è accaduto davvero di tutto. Insomma, se questi sono i presupposti, ci sono tutte le carte in regola per dimostrarsi un’edizione davvero imperdibile.

