A poche ore dal suo mancato ingresso nella casa del GF Vip e dal suo ricovero in ospedale, sono arrivati aggiornamenti sulla salute di Paolo Brosio.

Insieme ad Elisabetta Gregoraci e a tutti gli altri personaggi dello spettacolo, anche Paolo Brosio avrebbe dovuto varcare la famosa soglia rossa di Cinecittà nel corso della seconda diretta del Grande Fratello Vip. Qualcosa, però, non deve essere andato per il verso giusto. Perché, come raccontato in un nostro recentissimo articolo, nel bel mezzo della puntata, Alfonso Signorini ha annunciato a tutti gli altri inquilini che, purtroppo, il buon Brosio non sarebbe più entrato nella casa. E che, addirittura, era stato ricoverato in ospedale. Insomma, degli attimi di vera e propria apprensione, c’è da ammetterlo. Anche perché, da quel momento, non si sono avute più notizie su di lui. Fino a poche tempo fa, però. A dare alcuni aggiornamenti su Paolo, infatti, è stato Roberto Alessi, il direttore del settimana ‘Novella 2000’. È proprio lui che, appena appresa la notizia del ricovero di Brosio, ha deciso di telefonarlo, dato anche il loro rapporto di amicizia. A questa chiamata, però, il direttore del giornale di gossip non ha ricevuto risposta, piuttosto ha ricevuto sue notizie attraverso un sms. Ecco tutti i dettagli.

GF Vip, come sta Paolo Brosio dopo il ricovero: il messaggio

‘Il nostro Paolo Brosio non è qui con noi questa sera come previsto. L’ho sentito poche ore fa al telefono, ha avuto alcuni problemi di salute’, sono proprio queste le parole che Alfonso Signorini, nel corso della seconda diretta del Grande Fratello Vip, ha detto a tutti gli altri inquilini della casa per informarli sul mancato ingresso di Paolo Brosio. Parole davvero inaspettate, c’è da ammetterlo. E che, soprattutto, hanno allarmato tutti. In primis, Roberto Alessi, il direttore del settimanale ‘Novella 2000’. Tra loro, come dichiarato anche dal sito ufficiale del giornale, c’è uno splendido rapporto di amicizia. È proprio per questo motivo che, appena appresa la notizia del suo ricovero, il buon Alessi non ha potuto fare a meno di telefonarlo. A questa telefonata, come dicevamo precedentemente, il diretto del settimanale non riceverà risposta, bensì riceverà in cambio un messaggio. ‘Devo passare questi giorni un po’ particolari in ospedale a Roma… Momento non facile… ce la farò con aiuto di Dio e dei medici’, a quanto pare, sembrerebbe essere proprio questo il messaggio che Paolo Brosio, dopo il suo ricovero, ha scritto per il buon Alessi.

Ovviamente, da come si può chiaramente vedere dal messaggio riproposto in alto, Paolo Brosio non sembrerebbe essere sceso affatto nei dettagli sulle sue condizioni di salute. Piuttosto, si è limitato soltanto a dire che è un momento facile e che, per superarlo, si aiuterà a Dio e ai suoi medici.