La contessa Patrizia De Blanck, attuale concorrente della quinta edizione del GF Vip, percepirebbe una cifra sbalorditiva per la sua partecipazione al reality.

Patrizia De Blanck è il personaggio che più sta facendo discutere all’interno della Casa del GF Vip. Di una schiettezza unica, le sue battute un po’ rudi attirano suscitano l’ilarità del web e attirano una miriade di video virali e di meme a lei dedicati. Di origini nobili e veneziane, Patrizia De Blanck ha lavorato in tv da giovane facendo a valletta del programma Il Musichiere. Nonostante abbia lasciato il mondo dello spettacolo, ha rispolverato la sua notorietà facendo l’opinionista in varie trasmissioni Rai e Mediaset. Prima del GF Vip, ha partecipato ad altri due reality, Il Ristorante e L’Isola dei Famosi. Ma sapete quanto guadagna la contessa per la sua partecipazione al Grande Fratello? La cifra è da capogiro.

Patrizia De Blanck, quanto guadagna la contessa al GF Vip

Il settimanale Nuovo aveva fatto sapere giorni fa che la nobildonna avrebbe chiesto alla produzione del reality di Canale 5 la cifra di 100000 euro. Pare però che non gli sia stata accordata e che gli sia stato offerta al massimo la metà. La cifra definitiva per la quale la De Blanck avrebbe accettato non si conosce con certezza, ma non sarebbe diversa da quella dei suoi colleghi d’avventura. Inoltre, la contessa ha dichiarato al settimanale diretto da Riccardo Signoretti che una parte del suo compenso andrà in beneficenza. Infatti, Patrizia ha rivelato che la scelta di mettersi in gioco al GF Vip non è dovuta solo ai soldi, ma anche alla voglia di provare un’esperienza nuova e di sfuggire per un po’ all’apprensione della figlia Giada. La ragazza, racconta la madre, sarebbe infatti ossessionata dalla paura del contagio da Coronavirus. Tante sono state le polemiche che si sono scatenate per via del presunto compenso della gieffina, come racconta lei stessa.

Ma tiene a ribadire che una parte del compenso sarà devoluto in opere di beneficenza.